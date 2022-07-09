政圈風聲｜通關口岸大排長龍惹微言　抵港檢疫能否縮短看一數據

新一屆政府上台，市民關注防疫措施有何轉變，以及與內地及國際通關有否進展。昨日（8日）深圳放寬檢疫配額至2,000個，但香港關口全日大排長龍，據聞有關方面對此有微言，認為港府未有配合好。



另一方面，政府正研究放寬訪港人士檢疫日期，較大機會是「5+2」方案，即5日檢疫酒店隔離及兩日家居隔離。醫務衞生局局長盧寵茂昨首次出席立法會及「430記者會」，雖強調未有出台有關安排，但就透露了政府密切關注哪一項關鍵數字。



過關人士炎熱戶外等約4小時不理想

李家超政府上台1星期，即調較防疫抗疫措施，包括周四（7日）起即時暫緩航班「熔斷機制」，社會普遍讚好。另一項受歡迎措施，是深圳有關方面在香港新政府上台後，放寬每日通關檢疫配額，由1,300增至2,000個。然而新措施昨日（8日）實施，市民要在炎熱環境下，排隊近4小時才能完成過關及檢疫手續，據聞有關方面對於港方未能妥善安排，令口岸「大打蛇餅」有微言。

通關是部份市民心中的「頭等大事」，有議員昨日早上到現場視察，「見證」了大排長龍的情況。民建聯立法會議員梁熙昨日到訪現場，排隊人士告知平均要等1至1.5小時才做完核酸檢測，之後要等3小時再領取結果，前後共等待4小時，如果結果為「不確定」，就要從頭再排隊。

昨日香港陽光普照，氣溫超過33度，大排市民在口岸戶外等待4小時，的確「難捱」易有怨言。梁熙亦建議開放鄰近場地讓他們在室內等候，又指由於現時僅可預約指定日期而沒有指定時間，市民集中在早上到達，而下午人流明顯較疏，建議增設指定預約時間分流過關人士。

議員建議抵港檢疫「5+2」或「3+4」

與內地逐步放寬通關，每一步細節都要審慎，既不能增加傳播風險，措施亦不可過於擾民。另一方面，與國際通關亦一樣有大量細節要兼顧，政界最近就關注檢疫酒店房間數量，以及提出縮減酒店隔離日數。民建聯昨建議盡快落實抵港人士「5+2」的檢疫安排；實政圓桌立法會議員田北辰則認為「3+4」較為合適。

研究縮減檢疫日數 盧寵茂重視數據

政府周四暫緩航班「熔斷機制」，有市民誤會是放寬入境限制，新上任的盧寵茂昨日「連走兩場」，先後到立法會及在「430記者會」解釋政策。面對議員「5+2」和「3+4」的要求，盧寵茂說政府未提出過「5+2」方案，至於「3+4」以及能否「0+7」（即7天居家隔離），他表示所有建議都可以考慮，但必須要有足夠證據支持，如果貿然實施有可能令疫情惡化。

細心留意就會發現，政府談及隔離檢疫政策時，多番表示要有數據支持。例如特首李家超在7月6日立法會特首答問會上，亦指已經按數據分析，以減少不便為原則，並要求盧寵茂研究在穩控疫情之下探討縮短隔離日數，但強調要按部就班去處理。

第5日檢測篩出95%個案 盧強調要精準

李家超當時並未明言「按數據分析」是看哪些數據，不過盧寵茂昨日在立法會上透露了一點。他說現時約六成輸入個案在抵達機場時的核酸檢測已經能找到，而酒店檢疫第5日的核酸檢測，更將發現比例推高至95%。他在「430記者會」進一步表示，現時海外輸入個案佔約2%，即每1萬名入境人士平均有200人受感染，因此要精準找出這200受感染者，令其餘9,800人毋須長時間隔離。

從兩項數字可看到，政府正密切注視酒店檢測找出患者的成效。政府已加入訪港客第3天要進行多一次核酸檢測，抵港首5天已做了3次核酸檢測，如相關數據理想，相信會是縮減檢疫日數的重大理據。事實上，加強核酸檢測、提高檢測敏感度，已成為新政府應對疫情的重要手段，未來若放寛訪港人士檢疫日子，核酸將會更加恆常化。