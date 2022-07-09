公務員加薪︱幅度無上調空間？李家超拒作定論　不認為林鄭遺炸彈

特首李家超投入工作逾一周，首個燙手山芋就是公務員加薪，他會同行會早前建議各級公務員劃一加薪2.5%，引來各工會強烈反對聲音。李家超重申，建議是綜合考慮過各因素，認為公務員表達意見是好事，政府一直持續向他們解釋。他主動稱，政府還要多為公務員講公道說話、公平公正評價他們的工作，做得好必須要表揚，他說政府決定為公務員加薪就是肯定他們的貢獻。被問到是否意味著不再有調整空間，李家超則說「不作任何定論」。



李家超解釋政府目前面對赤字，第一季經濟增長收縮了4%，未來經濟預測也調低了，所以在加薪一事要平衡考慮。公務員薪酬調整問題由上屆政府遺留，李家超不認為是「炸彈」，認為不存在「開局順利不順利」之說，自己一貫抱持正面解決問題的態度：「唔好擔心問題出現，政府存在就是要解決問題。」