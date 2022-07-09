兩議員議辦開幕　勞福局孫玉菡：鄧家彪有謀略、江玉歡心思細密

工聯會鄧家彪及無黨籍江玉歡議員辦事處開幕，勞工及福利局局長孫玉菡及副局長何啟明主禮。孫玉菡發言時讚揚鄧家彪有幹勁、謀略及大局觀，亦讚揚江玉歡心思細密。江玉歡表示選委界議員較難接觸市民，她想衝出這個障礙，故欣然接受鄧家彪在翠屏邨合開議辦的邀請。



港區全國人大代表鄺美雲擔任嘉賓發言時表示，習近平七一講話後香港各界出現很多「學習會」，希望「學習會」來到學校，「讓大家感受主席對我們的期盼」。



孫、鄧曾在勞顧會交手 有默契推動取消強積金對沖

開幕禮在天主教佑華小學舉行，新任勞福局局長孫玉菡來自公務員政務職系，他發言稱與鄧家彪相識多年，憶述自己任勞工處處長時參與勞顧會工作，勞方領軍人物正是鄧家彪，兩人在取消強積金對沖等問題上有默契，他讚揚現在的鄧家彪「幹勁依然，但更有謀略」。談到與江玉歡的交情，孫玉菡形容兩人「一見如故」、「不打不相識」，憶述上月立法會審議「檢遭疫隔離令可獲有薪病假」時，江玉歡問的問題出乎意料、心思細密，令他印象深刻，故他決定第一位拜訪的新議員便是江玉歡。

孫玉菡被問到立法會早兩天否決「完善法定最低工資制度」議案，會否影響局方研究未來「一年一檢」，表示會盡最大努力令三方透過最低工資委員會達到共識。至於促使旁人採取合理步驟去保護兒童、長者及殘疾人士的「沒有保護罪」，他稱局方會盡快做好工作及展開諮詢。

黨籍工聯會的何啟明於2020年被委任為勞福局副局長，他接受《香港01》訪問稱高興再見地區上的舊朋友，跟他們傾談有助工作進行得更仔細。

江玉歡：選委界議員難接觸市民 結合地區力量工作

被問到作為選委界議員為何與來自地方選區的鄧家彪組合開議辦，江玉歡表示相對地方選區議員，選委界議員較難接觸市民，她想衝出這個障礙，認爲自己作爲選委界議員更應「落地」。江玉歡指觀塘有許多基層問題，故欣然接受鄧家彪在翠屏邨合開議辦的邀請。江玉歡形容地區問題很多時會影響整個香港，她有六個地區辦事處和聯絡處，會結合地區力量工作。自從1月進入立法會，江玉歡稱議會工作忙碌，自己人脈不夠廣，需多學習，至於未來是否有意加入政黨或轉入地方選區，她表示「做好呢三年幾先喇」。

鄺美雲：「愛國者治港」不會有這麼多「妖魔鬼怪」

港區全國人大代表鄺美雲發言時表示，現在大環境落實「愛國者治港」，不會有這麽多「妖魔鬼怪」，稱習近平七一講話後香港各界出現很多「學習會」，希望「學習會」來到學校，「讓大家感受主席對我們的期盼」。

出席人士還包括立法會議員嚴剛、全國政協委員林大輝、中聯辦社工部副部長李運福等。