新政府可解住屋難？調查：近6成人無信心　鄧家彪籲更應放膽做

新青年論壇聯同工聯會議員鄧家彪，就市民對新政府的期望進行電話調查。結果顯示，逾六成受訪者不滿香港現時經濟民生狀況，最多人期望政府優先處理房屋問題，鄧家彪指，足見優先處理住屋是社會共識，調查同時發現，逾57%受訪者對政府解房困沒信心，反映市民務實、明白沒即時見效的「靈丹妙藥」。

不過，對於新特首李家超「以結果為目標」施政理念，逾半受訪者表示認同。鄧家彪稱，政府反而應該在市民「冇乜好大盼望、唔係好樂觀」的情緒下做出成績。調查亦顯示，近半受訪者有信心政府可以落實與内地通關，鄧家彪稱，看到新政府與深圳當局持續有良性互動，對方都以較大彈性回應香港需要，對通關感到樂觀。



最多人期望先處理房屋問題 近半有信心通關内地



調查在6月24日至7月3日進行，以電話隨機訪問713名18至84歲市民，民生狀況方面，傾向不滿意的有62.6%。就新政府處理民生問題的優次，34.7％受訪者期望優先處理住屋，選擇醫療衛生、教育優先的分別佔23%及12%、最少人選擇的是退休保障和勞工福利。至於對政府處理房屋問題的信心，調查發現57.4%受訪者傾向沒有信心。

至於李家超提出「以結果為目標」，52.9%受訪者傾向贊成，34.6%受訪者傾向不贊成。對於能否達成與内地通關，48%受訪者對新政府有信心，有41.5%受訪者傾向無信心。調查也顯示，62.8%受訪者不滿意香港經濟情況，67.2%受訪者贊成維持聯繫匯率制度，當中38.3%「非常贊成」，不贊成維持聯匯制度的只有13.9%。

鄧家彪：冇乜好大盼望 更應做出成績

鄧家彪指，儘管李家超由競選到當選，都有聲音質疑他涉獵政策範疇不夠廣泛，但提出「以結果為目標」仍是不少市民的心聲，相信市民不接受只跟行事程序流程，但最後一事無成。他指調查反映市民有共識，期望政府優先處理住屋問題，希望政府「放膽做」，別被程序捆綁，舉例方艙醫院在疫情放緩後，應用作安置住屋環境惡劣的人。