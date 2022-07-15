納米居屋︱招國偉倡公營屋設面積下限　否則綠置居難保銷路

居屋單位未來四年總落成量合共約2.45萬伙，當中350伙的實用面積預計少於280平方呎，佔總落成量的1.5%。公屋聯會總幹事招國偉今日（15日）在電台節目表示，少於280平方呎的居屋所佔比例不高，但希望日後可減少此類細單位，因為對改善居住環境作用不大。



招國偉提到，當局解釋推出少於280平方呎單位是考慮到地盤環境因素，各樓盤有不同設計，部分樓盤為了不浪費空間，推出少於280平方呎的細單位。他指，興建項目時未必知道售價，相信當局並非為推平價單位而興建較細單位。他預計，這批單位會較受白表申請者歡迎，主要是單人申請者。

早前發展局提出在在賣地條款內，加入最低單位面積280平方呎的要求。招國偉認為應該涵蓋公營房屋。長遠應考慮設立綠置居面積下限，吸引綠表申請者，若面積太細則難以吸引三至四人家庭購買。