國安80億撥款報告與往年如出一轍　黃俊碩曾稱不接受　今沒有補充

《港區國安法》於2020年6月底在港實施後，政府同年12月撥出80億元作為「未來數年」國安開支。據國安法要求，財政司司長需每年向立法會提交管理報告。



政府於13日公布2021年度就維護國家安全開支的專門款項控制和管理的報告，而該報告與前一年度的內容極為相似，同樣只有3頁。



曾經認為報告欠缺細節，並建議可讓議員閉門討論的民建聯立法會會計界議員黃俊碩，昨日（15日）接受查詢時僅表示沒有補充。



新一份國安開支管理報告與去年報告內容相似。（資料圖片）

《香港01》記者比較2020年度和2021年度的報告，發現兩者內容如出一轍。第1頁所載的背景沒有變動。第2頁只有字眼和段落次序上的輕微更改，例如將2020年度報告中的第8點，直接改為2021年度報告中的第6點。而2020年度報告的4點，解釋撥款安排嚴格按照國安法相關規定進行，以及第5點經核準預算後，在2020年12月從政府一般收入中撥出80億元專門款項，兩段落合併成為2021年報告的第4點，但用字並沒有改變。

新一份報告有利益收入 沒具體數字

兩份報告最大的分別，是新一份報告刊載，於報告期內港府雖然沒有新注資，但有存款利息作為新收入，不過並沒有列出存款收入的實際數字。

立法會議員黃俊碩於去年立法會會計界選舉論壇上表示：「80億元只有3頁紙，絕對不可接受。」其後亦建議政府向議員交代更多細節，包括人員編制、案件數目等，而考慮到國安開支為機密資料，黃俊碩提出可以只限議員閱覽及閉門討論。

《香港01》昨日就新一份報告向黃俊碩查詢，問到現在有沒有議員跟進報告，對於報告的看法，以及報告發表兩日有沒有議員提出疑問，他均表示：「沒有補充。」