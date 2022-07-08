安倍遇刺身亡︱修例風波向習李表達關注　推動G7就國安法發聲明

日本前首相安倍晉三今日（8日）在日本奈良，為周日（10日）舉行的參議院選舉發表街頭演講時，遇刺中槍身亡。本港國際關係學者袁彌昌指，事發在街頭演講現場，同類活動在日本選舉中相當普遍，通常連日密集進行，估計因而保安較為放鬆。他續指日本戰後經歷和平年代洗禮，已絕少出現刺殺政要事件。

安倍晉三與香港較少交集，但2019年修例風波爆發後，安倍多次發聲，包括呼籲衝突雙方克制，並曾向總理李克強表示，期望中國透過和平對話解決問題。他卸任後多次參拜靖國神社，並公開表示對香港現狀有很大憂慮，認為在香港發生的事，不能在台灣發生。



2006年首度拜相的安倍，就職後一改前任首站外訪美國的傳統，選擇到訪中國，並多次為二戰日軍罪行道歉，但他立場親台，卸任後積極推動與台灣關係發展。前特首林鄭月娥2019年上旬訪日出席推廣大灣區的活動，獲安倍以首相身份接見。

2019年修例風波爆發，據報當年6月尾，安倍曾當面向國家主席習近平表示，香港在「一國兩制」下的繁榮，開放和自由至關重要。其後，他再在國際場合向總理李克強提及香港，期望中國以和平方式，透過對話化解持續多月的示威活動；並在參議院開腔，呼籲香港衝突雙方自律克制，通過和平對話解決問題。

到2020年6月北京醞釀通過《港區國安法》，包括日本在內的七國集團，與歐盟發表聯合聲明促請北京叫停立法，認為將削弱香港自治、擔心會嚴重損害「一國兩制」，而做法不符《基本法》、以及中國在《中英聯合聲明》所作的國際承諾，強調《聲明》在聯合國登記、具法律效力。聲明發表前夕，安倍表明希望由日本主導起草聲明，並表示日本政府將推動政策，吸引更多金融專業人員從香港移居東京。