馮程淑儀信「水上的士」可緩西九塞車　路線有望拓展到紅磡、啟德

財務委員會討論西九文化區基礎建設工程第一期撥款，估計所需費用為4億2,510萬元。商界（第三）界別議員嚴剛表示，關注花費近1.5億元進行南面登岸設施和海堤改建工程的必要性，認爲「水上的士」或未能發揮想像中的成效。



西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀回應指，現時只可透過博物館道進入文化區，引致交通擠塞，在另一條通道建成前，「只能夠諗到水路」，她相信以後「水上的士」可拓展路線至紅磡和啟德。議案最終獲得通過。



水上的士。（資料圖片）

嚴剛：港島居民搭港鐵到九龍站行去西九 只慢5分鐘

嚴剛指香港大部份人口居住新界和九龍，港島居民只佔17%，他認爲新界九龍居民不會坐船到西九文化區，即使是港島居民，他們乘港鐵到九龍站，再行到西九也不過十多分鐘，只比坐船到文化區的7分鐘慢約5分鐘，認為成效不大。

馮程淑儀回應表示，在M+博物館開放後，進入文化區有塞車問題，即使疫情令遊客減少，現在周末人流也達2萬人，「一定要諗出路」。她指「水上的士」每艘可載客200人，能有效疏導人流。她認為要視乎陸路塞車狀況，如問題嚴重自然會有人選擇「水上的士」，並相信通關後人流會大增，博物館道難以負荷，形容水上交通工具「異常重要」。