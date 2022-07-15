兩巴合併︱田北辰憂新車資取高定價　巴士做唔住：倡港鐵股息補貼

新巴城巴將於明年7月1日合併，立法會交通事務委員會今日（15日）討論有關項目。實政圓桌立法會議員田北辰稱，目前新巴城巴部分相類路線收費不一，關注會否統一採用較貴的車費，出現變相加價。他也建議巴士公司每年加價水平訂在通脹一半，避免一次過大幅加價，並用港鐵股息直接補貼蝕錢的交通工具營運商。

運輸及物流局常任秘書長陳美寶表示，新巴及城巴承諾合併後實際票價不會有變動，強調合併以市民需要為依歸，日後調整票價時會考慮市民接受程度及維持營運持續性等因素。她認同可以更頻密地檢視票價，令每次加幅少一點，市民較易接受。



田倡每年按通脹率一半加價：加密啲、加少啲

田北辰稱，面對鐵路的競爭，巴士業務是一門「做唔住」的生意，建議用港鐵股息直接補貼蝕錢的公共交通營運商。他指，本港每年工資增幅超越通脹，相信車資每年加幅定於通脹的一半可以接受，避免「一次過」大幅加價令市民失預算。

陳美寶指，在特定時間按通脹加價的做法欠缺靈活性，每間巴士公司每年的營運情況都不同，因此會維持現有做法，但會更加頻密地檢視票價。

議員倡重整各公交服務 政府研究減惡性競爭

民建聯陳學鋒認為，政府及巴士公司應該重新檢視巴士與其他交通工具的競爭關係，過往很多地方的巴士路線設立時未有鐵路服務，結果現時演變成惡性競爭，相信鐵路巴士及其他工具互相配合，可達致最佳效益，相信新巴城巴合併有條件進行大規模整合。

陳美寶說，新巴城巴合併有助檢視整個港島區的交通服務，當局會向減少惡性競爭的方向檢視，包括巴士、公共小巴與鐵路如何更好配合。

民建聯陳恒鑌則關注新巴城巴的財政問題，指去年車費加幅驚人，問及當局如何評估合併後的財政狀況。陳美寶指，合併後巴士資源調配更具效率，能節省一部分成本，但未足以應付近年虧損，仍需要增加乘客人次及節省成本。她不排除日後巴士公司會申請加價，強調當局按營運預測及市民接受程度考慮加幅，車費也會影響巴士路線的競爭力。