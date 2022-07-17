工聯會調查：近五成受訪護理學員冀月薪達2萬　助上公屋吸引入行

第五波疫情揭露本港安老院舍人手嚴重不足間題，工聯會職業訓練及促進就業委員會（下稱「工聯職訓就業委」）今日（17日）公佈調查結果，顯示270名受訪護理員訓練學員中，近五成人認為月薪達2萬元才是「合理新酬」。

有護理員表示，每日上班時長由8小時增至12小時，一人平均照顧十名院友，比標準的五名多一倍。工聯會促政府及業界提升薪酬水平，改善院舍環境及設立晉升階梯，更建議政府為護理員提供加快公屋輪候機制，吸引「新血」入行。



工聯會職業訓練及促進就業委員會一項調查顯示，近五成受訪者期望要求合理新酬達2萬元或以上。（鄭嘉惠攝）

提升院舍薪酬待遇 吸引失業人士就業

工聯會訪問了270 名參加「護理員訓練課程基碗證書 （精修班）」學員，分别有49.3%及 31.6%認為要有「合理薪酬」及「福利保障」，其中「合理薪酬」是月入達2萬元。

工聯會副會長職訓就業委員會主任陳鄧源指出 ，本地勞工在合理待遇下，樂於投身安老護理服務業的，但現時本港每年輸人超過 2000 多名院舍外勞，而同時本港最新失業率仍超過5%。此外，院舍照顧行業現職約4.5萬人，行內空缺達兩成，即仍可聘請約1.1萬名工作人員，認為應在本地引入「新血流入」。

現職護理員kit（左）指，她現時每天工作12小時，每月工作六天，平均每人照顧10個院友，較政府合約院舍標準，工作量多出一倍。（鄭嘉惠攝）

一份人工二人工作量

現職護理員的工友kit薪金約每月$17,000，每天工作12小時，每月工作六天，平均一人照顧10個院友。據政府定立的合約院舍標準，每個護理員大約照顧五人，她的工作量等兩兩個人，而護老院工作本應為每天8小時，她卻因人手不足增加了4小時。

工友：內地文化不同，應增加外勞培訓

kit 又指，有些內地護理員操守不足：「香港眾多院舍，護理員良秀不齊。內地人因為文化不同，操守方面也不一樣，建議引入外勞時也應先修讀培訓班，調整措守。」工聯會職訓就業委員會副主任、立法會議員梁子穎指出，護理員綜合工作環境，工時和福利保障等，都值得有更高的薪酬。他又表示，政府應及早策劃安老護理服務業的人手需求及培訓措施，改善整體業界的工作環境。

梁子穎促請政府提供誘因，令業界將院舍最低人均樓面面積調升至 9.5 平方米，晉升機會和薪金都與醫管局看齊：「醫管局護理員嘅照顧工作同私營院舍護理員幾乎一樣，但醫管局不但人工高，福利好，更有晉升機會，私營嘅完全冇福利冇晉升，搞到好多人做私型之後都跳槽。」他又指，希望政府為護理員提供加快公屋輪候機制，吸引「新血」入行。