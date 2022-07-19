議員稱新一屆政府行政立法關係改善　立法會非「橡皮圖章」

中華總商會青年委員會舉辦慶祝香港特別行政區成立25周年研討會 「青年迎接新機遇 攜手再上新征程」，會上討論到行政立法關係，席中幾位立法會議員不約而同提到立法會並非「橡皮圖章」。



廖長江表示立法會有監督政府施政的憲政功能，應「是其是，非其非」；黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分；陳仲尼則表示，政府有不好的建議，議員要提出問題，作出質詢，希望政府改善。



廖長江：立法會要幫助政府做好工作 避免失誤

建制派「班長」廖長江發言表示，良好的行政立法關係建基一國原則，而在《香港國安法》及「完善選舉制度」落實後，行政立法關係開了新篇。他指新一屆政府行政會議，16位非官守議員中有8位立法會議員，是歷屆新高，相信有助改善新政立法關係。此外，他認爲前廳交流會可促進議員官員恆常交流，未來可探討有關跟進方式。廖長江在總結時強調，行政立法關係雙向而行，立法機關配合行政機關施政，絕不應盲從附和，立法會要幫助政府做好工作，避免失誤的可能性。

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黃英豪：立法會不能「只講監督制衡 不講支持配合」

選委界黃英豪指，完善選舉制度後的立法會選委會界別常被坊間稱為「國家隊」，他認為反映這界別是支持特首施政的中堅力量，選委會界別有相對多數的議席，可解決過去政府在立法會缺乏穩固支持力量的問題，形容新一屆政府是回歸以來「最能夠做事的一屆政府」，而行政機關也主動與立法機關溝通，他相信今後政府提出的絕大部份議案和法案都會獲立法會支持。

黃英豪指根據《基本法》，立法會必須對行政機關進行監督和制衡，但必須依法依規且要恰如其分，不能「只講監督制衡，不講支持配合」。陳仲尼則表示，行政立法互相配合和制衡，政府有好的建議，議員要幫忙倡議，但當政府有不好的建議，議員要提出問題，作出質詢，希望政府改善。

同場出席研討會還包括立法會議員李慧琼、李惟宏、邱達根、梁毓偉、吳傑莊、顏汶羽及林琳。