議員望政府以KPI量度青年工作　倡增加參政「旋轉門」

中華總商會青年委員會舉辦慶祝香港特區成立25周年 「青年迎接新機遇 攜手再上新征程」研討會，會上多名立法會議員討論青年如何參政議政，融入國家發展大局。



立法會選委界議員、香港青年聯會主席梁毓偉表示，要透過參政議政提高青年人民族自豪感和主人翁意識，他希望政府以KPI指數向立法會解釋青年工作。民建聯議員顏汶羽認為現時參政沒有「旋轉門」，政府應設立公共行政學院讓有興趣參政的人參與，令參政制度成熟。



梁毓偉希望政府讓青年人加入各諮詢架構

梁毓偉指，過去青年政策相對碎片化，很多時舉辦交流實習活動，都不外乎是向政府「追數」，關注範疇都是花費了多少錢、資助了多少團體等，甚少思考青年人參與活動後的得着。他指政府12月會推出青年發展藍圖，他希望在立法會能為青年工作訂立KPI指數，令政府可量度青年工作的成效。

此外，梁毓偉認為青年人要參政議政，首先要錘煉本領，專注在社會事務的一個範疇。他承認政府在「黑暴」及疫情期間與青年人接觸較少，希望政府讓青年人加入各諮詢架構，提高他們對社會發展的興趣和意欲。他也提議政府在通關後，讓青年人與大灣區城市多做交流，例如讓他們掛職，學習內地的政制。

顏汶羽：「旋轉門」培養易位思考

被問到在制度上如何培養政治人才，顏汶羽形容香港青年參政「沒有制度」，他指學術界、智庫、政黨、政府和商界都是參政重要的部份，但在香港這些組成部份沒有關係，這些組成部份中的人，除了成為問責官員並沒有其他加入政府的「旋轉門」，而其他地方的學術界、智庫和商界與政府關係密切，有不少「旋轉門」加入政府。

他認為長遠要達到參政成熟，應建立制度使「旋轉門」有空間，令人能在不同位置流轉，培養易位思考，而政府亦應設立公共行政學院讓有興趣參政的人參與。