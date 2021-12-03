專訪｜自由黨李鎮強稱首要推23條立法　倡引入適量外勞加快建屋

距離立法會選舉還有半個月，選舉改制後增設的選委會界別，吸引到各傳統建制政黨派員參選，其中自由黨僅派出副主席李鎮強一人出戰。李鎮強接受《香港01》專訪時表示，倘當選首要希望推動《基本法》23條立法，建議研究納入間諜罪等，構建穩定的社會和營商環境。針對日益嚴峻的房屋問題，李鎮強建議政府加快土地發展過程，並適量引入外勞興建公屋，降低建築成本。



李鎮強：23條應廣泛諮詢 考慮加入間謀罪

2003年臨陣倒戈反對23條立法，成為自由黨及後被稱為建制派「壞孩子」的轉捩點。2009年加入自由黨的李鎮強表示，大家對該黨23條的立場有誤解，強調自由黨並非反對23條立法，而是認為立法前需要廣泛諮詢，故才贊成擱置。

事隔18年，李鎮強稱倘當選最希望推動23條立法，事前應要經過廣泛諮詢，但預料不會如2003年般以「白紙草案」方式進行。他建議草案除了《國安法》未涵蓋的叛國、煽動叛亂、竊取國家機密等罪類外，還可考慮加入間諜罪及反資訊操縱法等。

至於23條立法會否令香港營商環境，以至國際金融中心地位受損，李鎮強說，商界需要穩定的營商環境，商界投資時著重回報及當地市場是否可靠，「一個地方戰亂，隨時政策會變，你都唔敢嚟啦，就算成本幾低都好，阿富汗啲野夠平，有無人夠膽投資？」他指，香港國際金融中心地位非一朝一夕建成，主要靠聯繫匯率、資訊自由出入、簡單低稅率及法治等維持，亦相信23條立法不會引起群眾反彈，因為隨着《港區國安法》去年落實，社會在觀念上已一定程度接受23條立法。

李鎮強：以往自由黨「有個性」 未來趨向團隊制

來屆立法會體現「愛國者原則」，近年被視為建制派「壞孩子」的自由黨定位會否改變？李鎮強形容以往自由黨「有個性」，但未來會趨向團隊制，凡事會經過黨內商討研究，以少數服從多數的原則作決定，「依家個黨團都幾團結」。

本身是工程師的李鎮強曾擔任兩屆東區區議員，面對來自五湖四海的選委會界別候選人，他認為其優勢在於具有政策推動經驗，過往他以自由黨政策研究助理身份，與該黨團隊爭取「保就業」、電子消費券、「百分百擔保貸款」及「還息不還本計劃」等措施，解決業界燃眉之急，「呢啲經驗喺51名候選人嚟講，除非係現任立法會議員，其他人應該無我咁嘅履歷。」

倡加快土地開發流程 容許建丁廈

社會上一直有人將房屋問題歸究於地產商，李鎮強則認為，房屋問題歸根究底是源於土地供應不足，及土地發展進度緩慢，由「生地變熟地」都需時10至15年，促請政府加快土地開發流程，並研究容許興建丁屋大廈，「可唔可以頭3層就係丁屋，其餘27層用嚟俾公屋住？」他認為，一手樓空置稅及禁止納米樓均無助解決房屋問題，建議引入適量外勞，降低建築成本，「（外勞）專門起公屋，起完就走，一旦打爛工人飯碗嘅話，即刻撤銷佢哋簽證。」

「Mirror唔係讀大學讀返嚟」 倡加強專職教育

李鎮強希望，進入議會後可推動香港融入國家發展大局、推動人民幣國際化、支持香港成為國際創新科技中心，並建議香港加強專職教育，「你睇Mirror幾成功，Mirror唔係讀大學讀返嚟㗎。」

對於現今的青年問題，李鎮強認為很多年輕人對國家有誤解，應從學前教育開始加強對國家的認識，讓年輕人多了解國家體制及歷史，「點解我要睇咁多世界寓言故事，唔睇中國寓言故事？點解我要聽咁多狼來了嘅故事，唔聽烽火戲諸侯？都係講緊有人講大話。」他強調，除了觸及國家安全底線的事宜，任何事也有商討空間，應多聆聽年輕人意見。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。