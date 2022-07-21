熊貓安安離世｜李家超指仍在港人心中陪伴　文體旅局感十分難過

大熊貓「安安」在海洋公園長住23年，近日健康轉差，今早（21日）8時40分進行安樂死，終年35歲，相當於人類的105歲。



特首李家超在Facebook表示，安安為大家帶來很多美好回憶，仍在港人心中陪伴着大家，願安息。



文化體育及旅遊局表示，安安陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶，對於牠的離世，局方感到十分難過。



李家超表示，今早從海洋公園得知這個令人難過的消息，感謝香港海洋公園多年來悉心照顧安安，更感謝中央及四川臥龍中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持。

文體旅局表示，衷心感謝海洋公園對安安多年來的悉心照料，亦感謝中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持。

李家超在Facebook表示，願「安安」安息。

人類照顧下最高齡熊貓

海洋公園今早以哀痛心情宣布，在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安於今日與世長辭，享年35歲，等同於人類105歲高齡。

安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，7月17日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲品。與此同時，牠的活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

不幸地，安安的身體狀況變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死。