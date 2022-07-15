李家超發帖為大熊貓安安集氣　特首辦致電海洋公園：令人擔心

相當於人類105歲的大熊貓安安近日食欲不振，海洋公園呼籲港人為這隻「百歲熊瑞」集氣加油。上任後頻頻於社交專頁分享生活點滴的特首李家超，發帖指從得知安安抱恙後，特首辦特別致電海洋公園了解，指有關情況已持續兩星期，情況令人擔心，呼籲網民齊為安安集氣。



李家超早前回應記者提問時，指活躍於網絡世界，希望市民可多了解他的性格及對事物的個人看法。前日是全年最大的「超級滿月」，中學時期是天文學會會長的李家超也上載「超級滿月」相片，稱下班回家途上見到，簡短的帖文加上多個標籤（Hashtag），包括「太陽地球月亮」、「連成一線」等，惹來網民熱議天文知識。

「超級月亮」其實是指月亮全年最接近地球之時，太陽、地球、月亮並非連成一線，三者連成一線只會在月全食一刻出現。不過，李家超帖文的兩個標籤是分開，有指「連成一線」的本意只是李家超競選時的口號：「我和我們連成一線」。