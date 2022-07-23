副局政助出爐｜盤點三司十五局職位空缺 兩局長仍缺左右手
李家超政府上任快將1個月，「三司十五局」逐漸埋班，昨日（22日）委任8名副局長及11名政治助理，是第二次公布任命。《香港01》盤點三司十五局，仍有不少問責官員職置懸空，其中三個政策局由局長「獨挑大樑」，分別是發展局、環境及生態局、及公務員事務局。
不過，根據體制安排，公務員事務局並不設副局長及政治助理職位，是唯一有此特殊安排的決策局，天生就要「單打獨鬥」。而發展局、環境及生態局則「有位無人」，暫時只能由局長獨力掌舵。政府表示，會適時公布其餘副局長和政治助理的人選。
先說「三司」，司長和副司長已有人選，今次公布了3名政治助理，分別是政務司司長政治助理李惠、財政司司長政治助理楊通達，以及律政司副司長政治助理陳倩雯。由於司長和副司長各有1名政治助理，目前政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸均未公布助手，而律政司副司長張國鈞找來任立法會議員時的助理陳倩雯為助手，較律政司司長林定國「先行一步」。
「三司」均欠一人
政務司司長陳國基
政務司司長政治助理李惠
政務司副司長卓永興
政務司副司長政治助理：暫缺
財政司司長陳茂波
財政司司長政治助理楊通達
財政司副司長黃偉綸
財政司副司長政治助理：暫缺
律政司司長林定國
律政司司長政治助理：暫缺
律政司副司長張國鈞
律政司副司長政治助理陳倩雯（民建聯）
「十五局」方面，有11個局已經「齊章」，當中財經事務及庫務局和民政及青年事務局，局長、副局長和政治助理均有政黨背景。相反，房屋局、保安局及公務員事務局，則所有問責官員位置都由沒有政黨背景的人士出任。
以下政策局「齊章」
商務及經濟發展局局長丘應樺
商務及經濟發展局副局長陳百里（民建聯）
商務及經濟發展局政治助理李世華
財經事務及庫務局局長許正宇（民建聯）
財經事務及庫務局副局長陳浩濂（自由黨）
財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉（民建聯）
勞工及福利局局長孫玉菡
勞工及福利局副局長何啟明（工聯會）
勞工及福利局政治助理傅曉琳（新民黨）
保安局局長鄧炳強
保安局副局長卓孝業
保安局政治助理梁溯庭
民政及青年事務局局長麥美娟（工聯會）
民政及青年事務局副局長梁宏正（經民聯）
民政及青年事務局政治助理張進樂（民建聯）
文化體育及旅遊局局長楊潤雄
文化體育及旅遊局副局長劉震
文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮（民建聯）
房屋局局長何永賢
房屋局副局長戴尚誠
房屋局局長政治助理歐陽文倩
教育局局長蔡若蓮
教育局副局長施俊輝（新民黨）
教育局政治助理蕭嘉怡（民建聯）
運輸及物流局局長林世雄
運輸及物流局副局長廖振新
運輸及物流局政治助理陳閱川（新民黨）
創新科技及工業局局長孫東
創新科技及工業局副局長張曼莉
創新科技及工業局政治助理廖添誠（新民黨）
公務員事務局局長楊何蓓茵
*體制上，不設副局長及政治助理
政制及內地事務局和醫務衞生局仍缺政治助理，其中政制局的局長和副局長早已有人選，醫務衞生局副局長李夏茵則昨日公布任命。
政制及醫務局有空缺
政制及內地事務局局長曾國衞
政制及內地事務局副局長胡健民（民建聯）
政制及內地事務局政治助理：暫缺
醫務衞生局局長盧寵茂
醫務衞生局副局長李夏茵
醫務衞生局政治助理：暫缺
餘下2個局仍未委任副局長和政治助理，包括發展局和環境及生態局，兩名局長仍要「獨挑大樑」一段時間。
兩局長暫仍須「獨挑大樑」
發展局局長甯漢豪
發展局副局長：暫缺
發展局政治助理：暫缺
環境局局長謝展寰
副局長：暫缺
政治助理：暫缺
此外，部份上屆政府的副局長和政治助理力暫時未有新的委任。其中包括前食物及衞生局副局長徐德義和政治助理鄭守崗，以及前運輸及房屋局副局長蘇偉文和政治助理符傳富。
《香港01》5月報道，符傳富獲取錄修讀新一屆清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目。
暫未有新委任的上屆副局長及政治助理
食物及衞生局副局長徐德義
食物及衞生局局長政治助理鄭守崗
運輸及房屋局副局長蘇偉文
運輸及房屋局政治助理符傳富（自由黨）
創新及科技局副局長鍾偉強
勞工及福利局政治助理馮興禮
保安局政治助理劉富生
環境局政治助理區詠芷
發展局政治助理馮英倫
商務及經濟發展局政治助理馮海容