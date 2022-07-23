副局政助出爐｜盤點三司十五局職位空缺　 兩局長仍缺左右手

撰文：鄭寶生
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李家超政府上任快將1個月，「三司十五局」逐漸埋班，昨日（22日）委任8名副局長及11名政治助理，是第二次公布任命。《香港01》盤點三司十五局，仍有不少問責官員職置懸空，其中三個政策局由局長「獨挑大樑」，分別是發展局、環境及生態局、及公務員事務局。
不過，根據體制安排，公務員事務局並不設副局長及政治助理職位，是唯一有此特殊安排的決策局，天生就要「單打獨鬥」。而發展局、環境及生態局則「有位無人」，暫時只能由局長獨力掌舵。政府表示，會適時公布其餘副局長和政治助理的人選。

先說「三司」，司長和副司長已有人選，今次公布了3名政治助理，分別是政務司司長政治助理李惠、財政司司長政治助理楊通達，以及律政司副司長政治助理陳倩雯。由於司長和副司長各有1名政治助理，目前政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸均未公布助手，而律政司副司長張國鈞找來任立法會議員時的助理陳倩雯為助手，較律政司司長林定國「先行一步」。

「三司」均欠一人

政務司司長陳國基
政務司司長政治助理李惠
政務司副司長卓永興
政務司副司長政治助理：暫缺

財政司司長陳茂波
財政司司長政治助理楊通達
財政司副司長黃偉綸
財政司副司長政治助理：暫缺

律政司司長林定國
律政司司長政治助理：暫缺
律政司副司長張國鈞
律政司副司長政治助理陳倩雯（民建聯）

+4

「十五局」方面，有11個局已經「齊章」，當中財經事務及庫務局和民政及青年事務局，局長、副局長和政治助理均有政黨背景。相反，房屋局、保安局及公務員事務局，則所有問責官員位置都由沒有政黨背景的人士出任。

以下政策局「齊章」

商務及經濟發展局局長丘應樺
商務及經濟發展局副局長陳百里（民建聯）
商務及經濟發展局政治助理李世華

財經事務及庫務局局長許正宇（民建聯）
財經事務及庫務局副局長陳浩濂（自由黨）
財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉（民建聯）

+1

勞工及福利局局長孫玉菡
勞工及福利局副局長何啟明（工聯會）
勞工及福利局政治助理傅曉琳（新民黨）

保安局局長鄧炳強
保安局副局長卓孝業
保安局政治助理梁溯庭

+1

民政及青年事務局局長麥美娟（工聯會）
民政及青年事務局副局長梁宏正（經民聯）
民政及青年事務局政治助理張進樂（民建聯）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄
文化體育及旅遊局副局長劉震
文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮（民建聯）

+1

房屋局局長何永賢
房屋局副局長戴尚誠
房屋局局長政治助理歐陽文倩

教育局局長蔡若蓮
教育局副局長施俊輝（新民黨）
教育局政治助理蕭嘉怡（民建聯）

+1

運輸及物流局局長林世雄
運輸及物流局副局長廖振新
運輸及物流局政治助理陳閱川（新民黨）

創新科技及工業局局長孫東
創新科技及工業局副局長張曼莉
創新科技及工業局政治助理廖添誠（新民黨）

公務員事務局局長楊何蓓茵
*體制上，不設副局長及政治助理

+2

政制及內地事務局和醫務衞生局仍缺政治助理，其中政制局的局長和副局長早已有人選，醫務衞生局副局長李夏茵則昨日公布任命。

政制及醫務局有空缺

政制及內地事務局局長曾國衞
政制及內地事務局副局長胡健民（民建聯）
政制及內地事務局政治助理：暫缺

醫務衞生局局長盧寵茂
醫務衞生局副局長李夏茵
醫務衞生局政治助理：暫缺

餘下2個局仍未委任副局長和政治助理，包括發展局和環境及生態局，兩名局長仍要「獨挑大樑」一段時間。

兩局長暫仍須「獨挑大樑」

發展局局長甯漢豪
發展局副局長：暫缺
發展局政治助理：暫缺

環境局局長謝展寰
副局長：暫缺
政治助理：暫缺

此外，部份上屆政府的副局長和政治助理力暫時未有新的委任。其中包括前食物及衞生局副局長徐德義和政治助理鄭守崗，以及前運輸及房屋局副局長蘇偉文和政治助理符傳富。

《香港01》5月報道，符傳富獲取錄修讀新一屆清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目。

暫未有新委任的上屆副局長及政治助理

食物及衞生局副局長徐德義
食物及衞生局局長政治助理鄭守崗

運輸及房屋局副局長蘇偉文
運輸及房屋局政治助理符傳富（自由黨）

創新及科技局副局長鍾偉強

勞工及福利局政治助理馮興禮
保安局政治助理劉富生
環境局政治助理區詠芷
發展局政治助理馮英倫
商務及經濟發展局政治助理馮海容

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