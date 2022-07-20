麥美娟：移民不論到哪都流中國血　區議會並非經選舉才接地氣

民政及青年事務局局長麥美娟接受港台專訪，指移民離開香港的人無論到哪個地方，都流着中國人的血，政府會向留在香港的年輕人展示香港未來的發展機遇。被問到如果有年輕人表明支持民主自由，是否也是政府協助的對象，麥美娟反問：「為何不是？我們要服務，令香港每一個年輕人都有機會受惠於政府的青年政策。」



麥美娟。（資料圖片）

不論背景政見 任何青年都會幫助

麥美娟指，有些人總喜歡將年輕人和政府放在對立位置，營造出「年輕人與政府距離很遠」，或是政府很不了解年輕人的觀感，希望日後這種誤解能夠修復，政府將透過不同方法接觸不同年輕人，提供機會和平台讓他們發揮所長。她強調，年輕人不論是什麼背景和身份，政府都會支援。

對於近年有不少年輕人移民，麥美娟指對於一些離開香港的人，「我想提醒他們，無論去到哪一個地方，他們都是流着中國人的血，所以他們都是中國人。」對於留在香港的年輕人，她表示會告訴他們未來會有更好的發展機遇，特別是見到國家發展及對香港青年的重視，相信他們未來大有機會。

麥美娟提到，今年底會公布《青年發展藍圖》，將涵蓋7個範疇，包括加強青年人的國家觀念、民族自豪感和法治意識；認識國家和世界發展；提供優質教育；拓展就業和創業機遇、協助青年向上流動；回應青年置業和住屋需要；增強主人翁意識、鼓勵參與公共事務，以及培養全人發展、建立正向思維。這份藍圖只是第一個版本，往後會因應措施落實情況、年輕人需要和社會環境不斷更新和優化。

區議會去留、未來會否保留民選議席，受到外界關注。（資料圖片）

曾任民選區議員逾20年：不一定選舉才能「接地氣」

麥美娟又提到，當局正檢討地區行政事宜和區議會職能，指過往幾年區議會偏離了原本作為「諮詢架構」的角色，「似乎做的事過了頭，沒有當自己是諮詢架構，甚至是干擾政權」。她指，區議會改革方向是要符合《基本法》列明「非政權性區域組織」的定位，以及有廣泛代表性。

本屆區議會原本由民主派佔絕大多數議席，但自政府推出宣誓安排、放風追薪誘使區議員辭職後，大半議席已懸空，當局亦沒有舉行補選。外界關注到，日後區議會會否被取消或大削民選成份、恢復委任制。

曾任民選區議員二十多年的麥美娟表示：「我想在任何的組織中，不一定要透過選舉才能『接地氣』。」她強調日後區域組織的成員會透過什麼方法產生，現時未有定案，毋須過份猜測和憂慮，指如果在「非政權性區域組織」內的人未能稱職地反映市民意見，相信特區政府都會知道。