區會去向未明　麥美娟為委任制辯護　自稱友誼小姐將接觸不同光譜

特首李家超早前預告，明年區議會選舉前將決定未來地區行政改革，政府正展開研究工作。民政及青年事務局局長麥美娟今早（16日）出席電台節目時表示，目前政府在地區行政改革上未有定案，但未來的區議會須符合《基本法》列明非政權性區域組織的定位，發揮諮詢作用。她認為，由政府委任的人士不代表「唔接地氣」，強調地區組織須掌握民情民意，了解市民想法。

麥美娟透露，年底會推出第一個版本的青年發展藍圖，涉及就業、創業及置業等7大範疇，而現時首項工作就是聆聽年輕人意見，繼而制訂成政策，當局已安排多場會面，但她承認要贏得青少年信任很困難，形容如果有特效藥早就用了。



憶大學畢業獲委區議員：無委任制無機會

麥美娟表示，《基本法》沒提及區議會，只列明特區可設立非政權性的區域組織，接受政府的諮詢或提供地區服務，未來區議會一定要符合這些原則。她稱自己最初也是經過委任制成為區議員，不認為有委任議員便代表機制不進步，若沒有委任制度，她也沒機會大學畢業３個月後便成為區議員。

被問到如何與非建制派人士合作，麥美娟形容自己是友誼小姐，過往在地區工作上，她一直以事論事，相信社會繼續撕裂對任何人也沒有好處，未來希望用工作說服大家。

18區關愛隊非監察居民：旨在掌握民情民意

政府正構思成立18區地區服務及關愛隊，麥美娟指，希望透過恆常接觸市民，促進鄰里關係，強調關愛隊並非監察居民，而是了解地區情況，再向政府反映，例如若關愛隊收到很多有關消費券的查詢，當局便能向財政司司長反映，掌握民情民意。

另外，政府已聘請顧問研究多個司法管轄區規管虛假資訊的法例。麥美娟說，會待顧問提交報告後，再按香港情況處理，希望不要有不正確訊息影響政府施政，包括抗疫工作等，亦不希望有公職人員因執行職務而受到侮辱。她稱正如特首李家超所言，言論及新聞自由是大家已經享有的自由，希望大家「唔好驚住先」，當局希望充分諮詢持份者，強調最重要的是溝通和互信。

承諾與不同光譜青年：但要贏信任很困難

麥美娟指，自己會多聆聽年輕人的聲音，了解他們的需要，相信青年工作要「細水長流」，難有即時方法讓年輕人相信政府。她稱，會與不同政治光譜的青年交流，包括舉辦大規模諮詢及深度交流會，但交流會內容不會對外公開。