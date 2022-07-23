大嘥鬼男定女？黃錦星揭秘初稿有胸毛　設計團隊解「父子相」之謎

政府換屆，環境局重組為「環境及生態局」，局長換人，流水的官，卻有一隻鐵打的吉祥物——大嘥鬼。深入民心的大嘥鬼不知不覺已經9歲，離開熱廚房的前環境局局長黃錦星今（23日）在社交專頁大爆料，揭露大嘥鬼無「八字」、但有「七字」，「懷胎」期間更曾出現「心口有毛」的版本。最終大嘥鬼誕生，心口無毛，寓意著大嘥鬼可以是男女老幼。

黃錦星在位10年，大嘥鬼在他上任翌年誕生，不少人都覺得黃錦星正是大嘥鬼的「人板」，「人鬼」頗有父子相。大嘥鬼的宣傳策略顧問王嘉明親解，大嘥鬼只是因應「眼闊肚窄大嘥鬼」——這「七字」而生，但最終版本由黃錦星拍板：「不知是否某某覺得某造型甚有親切感而揀之？答案實屬千古之謎！」



黃錦星因「鬼樣」有親切感而揀之？

退下政治火線，黃錦星不忘環保，聯同過去10年間合作過的人，合撰一系列環保故事，頭炮由王嘉明揭秘大嘥鬼。王嘉明提到，大嘥鬼的誕生源自「七字」——「眼闊肚窄大嘥鬼」，身型、面相、以至性格命運都由此而生。

大嘥鬼2013年出世，代表著一個「不太常規」的另類宣傳嘗試，不是以「說教」形式出現，相反大嘥鬼自己就是「眼闊肚窄」，身懷各式浪費壞習慣的負面教材。當時因應「惜食香港運動」而生，但大嘥鬼卻意外受大小朋友歡迎，金句「咪做大嘥鬼」、「食幾多嗌幾多」等隨之深入民心，既然「鬼粉遍民間」，團隊也「鬼盡其用」，大嘥鬼工作愈接愈多，由惜食擴展至減廢、節能、減碳等，甚至抗疫宣傳上都有其身影，可說是「身教示範珍惜資源」。

黃錦星爆大嘥鬼14版本：獨眼、有胸毛

王嘉明指，大嘥鬼其貌不揚、說話招積、表情無禮的風格，最後殺出一條「精彩鬼生路」，感染不少市民惜食環保。當中一直有個美麗誤會，就是「鬼樣」是否按照黃錦星而畫，黃錦星就現身說法，指「懷孕期，胎型鬼影幢幢」，並上載了14款不同版本的大嘥鬼，當中有「獨眼」大嘥鬼，其中一款「心口有毛」，寓意「膽生毛」。最終2013年5月18日「臨盆胎動」，大嘥鬼出世，他選擇了腰果闊眼、黃蜂窄肚的版本，但「心口無毛」，寓意大嘥鬼可以是男女老幼。

互稱星星、鬼鬼 親密互動盡顯溫馨

黃錦星又提到大嘥鬼「貼地」作風、喜歡「直抽」，包括2015年TVB節目有主持狂掟蛋糕，大嘥鬼大膽出帖批評：「一年365日，邊日都好，蛋糕都要用嚟食嘅，唔係用嚟嘥！」他祝願「鬼鬼」在新的「環境及生態局」，與其他吉祥物「拍住上」。

大嘥鬼本尊都好識做，在帖文下留言、並送上心心：「本鬼好開心呢10年可以同星星你共事，多謝你教識我點樣惜食同環保️，嚟緊嘅日子，我會繼續努力！江湖見～」黃錦星則回覆：「乖！大暑火熱，飲冬瓜湯，連湯料食，有益又惜食！」溫馨之餘，不忘環保的生活態度。