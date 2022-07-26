譚惠珠出席回歸特刊發布　稱過去5年豐富了內容：不知幸抑或不幸

基本法委員會副主任譚惠珠今日（26日）出席書展活動時，表示過去5年香港發生的事情「十分豐富」，很多內容可用作撰寫書籍，現在終於可向18歲的年輕人表示，2047年根本不是問題，毋須擔心。



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譚惠珠、立法會選委界議員李浩然、香港友好協進會吳良好，今日出席《基本法與香港》——回歸二十五周年特刊新書發布會。特刊由李浩然主編，香港友好協進會贊助，全書分為「根」、「亂」、「進」、「治」、「興」5大章節，並有內容展望未來。前律政司司長鄭若驊、基本法委員會委員兼行政會議成員李國章等人亦有出席今日活動。

吳良好指，今次特刊得到前特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等人題詞，基本法委員會沈春耀撰寫序言，喜見過去5年「全面管治權」得以落實，高度自治得以體現。

譚惠珠。（歐嘉樂攝）

終可告訴青年毋須擔心2047年

譚惠珠發言時指出，由回歸10周年就開始撰寫相關系列，今次是第4版，希望在政府年報以外，提供一些另外角度，了解中央和地方的關係，形容今個版本是歷來寫得最好的一冊。她笑言5年前、對上一個版本，編纂人員只有5名，平均年齡68歲；今次則由李浩然主要負責，有20人團隊分擔，平均年齡45歲，內容豐富得多。

譚惠珠提到，上冊描述2012至2017年已有很多令人「關心」「激動」的內容，但笑指不知是幸運還是不幸，過去5年發生的事，令這本書內容更為豐富。她更指：「看了進、興兩個章節，我們可以向下一輩18歲的年輕人說，不用擔心2047年問題了。」因為「一國兩制」未來一定繼續保留，國家也希望香港保有獨特地位作貢獻。

李浩然指2047年在每個人的手中。（歐嘉樂攝）

李浩然：2047年在每個人的手中

李浩然指，團隊花了很長時間完成此書，透露他們「嗌過好多次交」，特別是「亂」的章節中，有關2019年社會動盪中，會涉及一些分析結果，當中都有不少爭議，但最終亦能達成共識並完成書籍。他特別提到，描述事件起因時也要提及美國外交政策轉向對香港的影響，才可全面了解整場事件。

他指展望的章節最令人興奮，形容「2047年在每個人的手中」，香港未來5年的挑戰不會比現在少，但只要把握好自身在國家發展中的角色定位，用好優勢，「一國兩制」繼續前行絕不是問題。他喜見這一點，正好與國家主席習近平的「七一」講話內容相呼應。