財會8.5改選主席接替陳健波　陳振英已報名　鄧家彪競逐中大校董

新政府換屆，多名立法會議員轉跑道加入政府、或獲委任為行政會議成員，遺留不少問題待議會處理。新加入行會的陳健波獲委任當天，即上月22日已通知秘書處辭任財會主席一職，財會下周五（8月5日）將進行選舉，新主席誕生後陳健波就會交捧。

陳振英接受《香港01》查詢時表示，今日已報名參選主席，獲多名議員提名支持。至於他目前身兼帪委會主席，他說一人難擔任兩個重要委員會主席，相信10月復會時會改選。財委會副主席將由自由黨易志明出任，料兩人在無競爭下自動當選。



廖長江料掌司法委員會

立法會秘書處發電郵，邀請議員就財會新主席人選作出提名，填妥的提名表格最遲下周三交回，有效的提名須由一名委員作出，並獲最少另外一名委員附議，並為獲提名的委員所接納。如果最終只有一項有效提名，則該議員將自動當選為主席。

原本由張國鈞擔任主席的司法及法律事務委員會，則訂於下周二（8月2日）進行選舉，填補因張出任律政司副司長而出現的主席空缺，料由建制派班長廖長江暫代。

中大。（資料圖片）

張國鈞麥美娟入政府 港大中大校董空缺待補

至於原本由張國鈞及麥美娟，分別出任的港大及中大校董會成員職務，也因兩人辭任議員而中止。有關職務須另由現任議員互選產生，現時正接受提名，如多於一個有效提名，將於下周一（8月1日）進行投票。據了解，中大社會學系畢業的工聯會議員鄧家彪，會參選中大校董。