授勳2022｜光大前CEO陳爽被中紀委調查　港府臨時DQ銅紫荊星章

2022年授勳名單出爐，港府昨日（26日）下午向傳媒發稿，供傳媒預覧獲勳人士名單，並於27日凌晨正式公布。名單上，光大控股（0165）前執行董事兼首席執行官、中國光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽獲頒授銅紫荊星章，但至晚上政府再向傳媒發出修訂名單，銅紫荊名單刪去陳爽。



昨日（26日）下午，中央紀委國家監委網站公布，陳爽因涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。



政府原先指陳爽推動創科、金融發展貢獻良多

根據政府原先發出的名單，在嘉許語表示陳爽在推動香港創新及科技發展、促進香港及內地金融市場的緊密合作、鞏固香港作為國際金融中心的地位及提升香港金融服務業的國際競爭力方面，提供寶貴意見，貢獻良多，因此獲頒授銅紫荊星章。

名單雖未有列明陳爽的職銜，但有列出他是太平紳士（JP），而被中紀委調查的光大控股前執行董事兼首席執行官陳爽亦是太平紳士。翻查太平紳士名單，只有一名叫「陳爽」的人士於2017年獲委任為太平紳士，相信屬同一人。

陳爽目前是香港科技園公司董事會成員、金管局外匯基金諮詢委員會轄下金融基建及市場發展委員會委員、貿發局內地商貿諮詢委員會委員。

其後政府發出的修訂名單，銅紫荊得獎者抽起陳爽，令獲頒銅紫荊人士減少至45人，獲得勳銜或嘉獎的人士總數減少889人。

政務司司長辦公室行政署接受查詢時表示，名單以最終公布為準，不會評論個別人士個案。行政署表示，頒授典禮將於本年稍後時間舉行，相關安排將會於適當時候公布。

傳被DQ 中大段崇智、梁乃鵬不在名單

另一方面，政界早前有傳授勳名單突押後公布，原因是要「DQ」一些「問題人物」，包括中大前校董會主席梁乃鵬、中大校長段崇智，事源有政界人士不滿段崇智在2019年修例風波中處理中大校園事件的手段，而梁乃鵬則於今年4月27日召開校董會會議，通過段崇智績任3年。

授勳名單中，多名大學校董會成員榜上有名，包括科大校董會主席廖長城、理大校董會主席林大輝等。