授勳2022︱張家朗、李慧詩、何詩蓓齊獲銀紫荊　汪明荃獲頒金紫荊

2022年授勳名單出爐,近年香港體壇成績突飛猛進,多名運動員及教練均榜上有名,包括去年在東京奧運奪金的張家朗、「牛下女車神」李慧詩、「香港女飛魚」何詩蓓等。

前特首林鄭月娥表示,對今年授勳名單上有超過30人來自體育界,表揚香港運動員和教練在2020東京奧運會和殘疾人奧運會及其他主要運動賽事中取得空前佳績,感到特別高興。

此外,著名藝人汪明荃獲頒金紫荊星章,「Uncle Ray」郭利民獲頒銀紫荊星章,著名導演林超賢則獲銅紫荊星章。



▼東京奧運花劍決賽張家朗奪金▼



空手道劉慕裳獲榮譽勳章

今年共28人獲銀紫荊星章,包括多名得獎運動員,包括去年東京奧運獲得男子花劍金牌的張家朗。劍擊隊總教練鄭兆康獲頒銅紫荊,而花劍隊教練Mr Gregory Andre Maurice KOENIG(Greg Koenig)則獲頒授榮譽勳章。

在東京奧運空手道女子形奪得銅牌的劉慕裳,以及空手道代表隊教練Mr William Nicholas THOMAS,獲頒授榮譽勳章。

李慧詩獲銀紫荊星章。(資料圖片)

李慧詩、沈金康同獲銀紫荊

在東京奧運場地單車爭先賽奪得銅牌的李慧詩,今年獲頒授銀紫荊星章,是繼2017年獲銅紫荊星章後,再次獲勳。接連訓練出黃金寶、李慧詩等好手的香港單車隊總教練沈金康,亦獲頒銀紫荊星章。

李慧詩的隊友、全運會女子公路個人賽奪金的李思穎,獲得行政長官社區服務獎狀。

▼重溫東京奧運何詩蓓女子100米自由泳奪銀一刻▼



何詩蓓東奧奪兩銀兼破亞洲紀錄

另一獲頒銀紫荊的體壇女將是何詩蓓,她在去年東京奧運女子100米及200米自由式項目均贏得銀牌,更打破了亞洲紀錄,是香港首次在奧運游泳項目得獎。同年的短池游泳世錦賽,何詩蓓在200米自由泳以1分50秒31奪得冠軍,兼打破世界紀錄,再創香港體壇歷史。香港泳隊總教練陳劍虹、何詩蓓的教練Mr Richard William BISHOP(Rick Bishop)亦獲頒發榮譽勳章。

在全國殘疾人運動會游泳項目奪得5金的黃漢彥,以及奪得4金1銀的張淬淇,和教練梁淑盈齊齊獲得行政長官社區服務獎狀。

東奧及殘奧乒乓球團隊 8人獲嘉獎

在東奧女子乒乓球團體賽奪銅的杜凱琹、蘇慧音和李皓晴,以及東京殘奧奪銅牌的王婷莛,均獲得榮譽勳章。而全國殘奧運奪金的乒乓孖寶李銘業和唐志銘,則獲頒行政長官社區服務獎狀。

香港乒乓球隊總教練陳江華和殘奧港隊女子乒乓球隊教練陳栩,均獲頒榮譽勳章。

▼東京殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽▼



硬地滾球名將梁育榮獲頒銅紫荊

本港硬地滾球名將、殘奧奪得1銀1銅的梁育榮獲頒銅紫荊,而梁育榮混合硬地雙人賽奪銀的拍檔劉慧茵及黃君恒,以及教練郭克榮,則獲頒授榮譽勳章。東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源和教揀劉南銘,雙雙獲頒榮譽勳章。

汪明荃獲頒金紫荊 Uncle Ray獲銀紫荊

演藝界方面,藝術發展局主席、電影發展局主席王英偉獲頒大紫荊勳章。從事演藝工作逾五十年的汪明荃獲頒授金紫荊星章,以表揚對本港藝術文化界的建樹,特別是振興、弘揚和傳承粵劇作出重要的貢獻。

主持香港最長壽廣播節目「All the Way with Ray」,深受樂迷愛戴的「Uncle Ray」郭利民,獲頒銀紫荊星章。《野獸刑警》、《魔警》、《紅海行動》的導演林超賢,獲頒授銅紫荊星章。