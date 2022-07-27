授勳2022︱汪明荃獲頒金紫荊：推廣粵劇得到認同非常開心

政府今日（27日）公布授勳及嘉獎名單，八和會館理事會主席汪明荃和「樂壇教父」郭利民（Uncle Ray）分別獲頒金紫荊和銀紫荊星章，兩人都是第二次獲授勳銜，對此深感榮幸。



「汪阿姐」18年前已獲頒銀紫荊

汪明荃對此表示感到很光榮。她在18年前已獲頒銀紫荊星章，沒想到現在可獲頒金紫荊星章。過去10多年都着重粵劇的傳承、推廣和發展等各方面，她表示獲得大家的認同感到非常開心。

汪明荃說，未來仍要在培訓新人方面多做工夫，同時希望將粵劇推廣打出香港，進入大灣區及世界各地。但她表示，現時缺乏中介渠道進入大灣區進行推廣和發展，希望政府可以提供協助。

Uncle Ray郭利民獲頒銀紫荊星章。（資料圖片）

Uncle Ray繼2008年後再次獲勳

Uncle Ray自2008年後獲頒銅紫荊星章後，今年獲授銀紫荊星章。他接受傳媒查詢時認為，再次獲勳是特區政府進一步肯定他在廣播及音樂發展的貢獻，對此深感榮幸。Uncle Ray期待在兩年後的百歲生日，能以音樂會形式再次跟大家一聚，故希望屆時有健康身體，與眾樂樂。