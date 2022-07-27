何君堯分享屈穎妍倡立法會廢除暑假文　網民盛讚：等待你的勇氣

作家屈穎妍撰文建議廢除立法會議員80日暑假的「一些前朝遺留下來的敗政」，翻查各立法會議員Facebook專頁，至今只有何君堯分享文章，並評論「我們也要有『吉士』政黨去通過改革才是！」，得到逾3,000讚好。



網民對何君堯分享文章一片讚美，紛紛留言「敢言」、「為民發聲」、「香港好彩有你」。亦有留言關注會否有跟進行動，「期待你爆發吉士」、「祈望何議員勇於改革」、「何議員，等待你的勇氣」。



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屈穎妍文章名為《期待最有「吉士」議員》，文中指立法會議員暑假達八十日以上，質疑「一般打工仔能放十四日年假已如皇恩浩蕩」，80日假「大概老闆也不會有這樣的厚待」。

屈穎妍解釋，八十日大假是因為「殖民統治期的立法會議員大多是英國人，他們背井離鄉到香港，故每年特設兩個半月長假期，讓他們可回老家英國探親。」她又說，內地公務員工作滿一年、未滿十年，一律有年假五天，質疑「一國兩制下，連為人民服務的回報都不一樣。」

「政府不會放假，社會運作不停，我不明白，立法會議員為甚麼放暑假？」屈建議「廢除一些前朝遺留下來的敗政」，並在文末表示，「九十個議員，看誰有『吉士』提出這項損自己利益、卻造福百姓的建議，一定成為最受尊崇的議員。」

何君堯目前身處內地，據立法會文件，他於7月20日至8月7日離港，他早前接受《香港01》查詢，表示要到內地處理律師事務所的工作。《香港01》向何君堯發短訊查詢是否支持取消「放暑假」及會否動議修改《議事規則》，暫未獲回覆。