英文版《香港志》出版　李家超：提升原有優勢打造國際文化中心

香港地方志中心今日（27日）舉行《香港志》首冊《總述大事記》英文版出版典禮，典禮以「志載千秋．情繫天下」為主題，特首李家超、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源等官員受邀出席。李家超表示，英文版《香港志》可將本港的成功故事推廣至全球，透露未來會加強發展香港在金融、航運及貿易上的國際地位。



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李家超致辭表示，《總述大事記》是《香港志》英文版的首冊，是香港歷史的總述，對本港的文化發展及歷史進行全面和客觀的紀錄，也是歷來最大型、最全面的地方志翻譯工程。他直言英文版《總述大事記》是一個契機，將香港的成功故事推廣至世界各地，閱讀《總述大事記》有助大眾更了解、欣賞本港和國家歷史，為成為國家的一分子而感到自豪。

他更引用國家主席習近平發表的重要講話指，國家的發展戰略成功發揮作用，使香港一直保持高度開放和緊密的國際聯繫，成為國家和國際間的重要橋樑。他強調，香港與中國將會共同創造未來，因此香港須提升原有優勢，即金融、航運及貿易上的國際地位，同時將香港打造成中、外文化藝術交流中心，積極融入國家發展大局。

李家超說：「這不單意味我們須繼續增強作為國際金融、航運和貿易中心，以及法律和調解服務的區域樞紐的傳統優勢，也意味我們在其他領域的實力也該得到提升，例如發展成為中外文化藝術交流中心，這是國家『十四五』規劃中具重要意義的新領域。」

李家超最後表示，香港過去有機亦有危，他和他的團隊會如同競選時的口號般，說好香港故事，「同為香港開新篇」。

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劉光源：從香港志看到香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢

外交部駐港公署特派員劉光源致辭時表示，《總述大事記》記錄了從上古到2017年間香港的6,000多條大事，清晰呈現香港與祖國幾千年來同呼吸共命運的歷史脈絡。而從《香港志》可以看到香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和發展軌跡。

劉光源說，回歸後香港在國家改革開放中，發揮連接內地同世界的重要橋樑和窗口作用，又引述習近平講話指，中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，並用三個「中央全力支持」為香港增效賦能。他說，在香港從由亂到治走向由治及興的新階段，在實現國家第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港作為「雙循環」發展格局重要交匯點，舞台將更寬廣，發展前景將更光明。

對於《香港志》與「一國兩制」關係，劉光源指從《香港志》可以看到中央政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心。面對唱衰「一國兩制」的雜音、破壞「一國兩制」的企圖，中央始終堅守「一國兩制」的初心，堅持全面準確貫徹「一國兩制」方針，有力確保了「一國兩制」朝正確方向前進。

團結香港基金副主席、香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，首冊英文版《總述大事記》記載香港七千年歷史變遷，能追溯到香港的文化根源，了解香港的政治、社會及經濟發展，明白到我們如何成為「東方之珠」和通往中國內地的門戶。

是次出版儀式的主禮嘉賓，還包括中聯辦副主任盧新寧、中央駐港國安公署副署長李江舟、政務司司長陳國基，並有40個國家駐港總領事和副總領事出席。