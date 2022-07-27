授勳公布前陳爽遭除名　吳秋北：林鄭雖決定好　李家超仍可改動

原定「七一」前夕公布的2022年授勳名單押後出爐，特別列明，有關勳銜及嘉獎都由前任特首林鄭月娥頒授，當中包括向現任特首李家超頒授最高榮譽大紫荊勳章。政府強調名單由前朝拍板，但昨天光大控股陳爽臨時遭剔出授勳名單，則可能由李家超介入。

政府昨午（26日）一如以往提早向傳媒提供授勳名單，原名單上，光大控股前執行董事兼首席執行官、中國光大控股原黨委書記陳爽獲頒銅紫荊星章。但同日下午中紀委公布，陳爽因涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。政府晚上再發經修訂的名單，在銅紫荊名單中刪去陳爽。

遴選委員會非官守成員吳秋北接受查詢，拒絕評論早前的授勳名單，但他指根據授勳機制，名單最終由特首決定。據他理解，不會因為前特首林鄭已決定好名單，現任特首李家超就無權再下決定。



建議由決策局提交 許正宇：主要考慮貢獻聯繫

財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）在電台節目上，被問到政府是否過度敏感，他則稱授勳主要視乎有關人士對香港的貢獻，以及在個別範疇或專業對香港發展的聯繫，強調政府一直按照現有機制，檢視合適人選，作出授勳決定。

根據授勳及嘉獎制度，勳章及獎狀的提名通常由各決策局及部門提交，授勳及非官守太平紳士遴選委員會負責初步甄選有關授勳及嘉獎人士的提名，向特首作出推薦。特首會親自決定是否接納推薦授勳和嘉獎的名單，而今年授勳名單是由前特首林鄭月娥決定。