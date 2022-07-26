「提前上樓」審視未來10年公屋項目　部分將加快分階段落成

財政司副司長黃偉綸與政務司副司長卓永興今日（26日）分別主持「公營房屋項目行動工作組」及「地區事項統籌工作組」第二次會議。黃偉綸指，為了落實特首李家超提出的「公屋提前上樓計劃」，工作組審視了未來10個年度的公營房屋項目，已制定措施加快部分項目提早分階段落成，使公屋申請者盡快上樓。

「地區事項統籌工作組」則一致通過在八月，展開為期三個月的全港清潔運動，審議了各部門提交的行動綱領，包括約4,000須加強日常清潔工作的地點，以及約600個須著力清除的衞生及街道管理黑點。



審視了具潛力應用「組裝合成」項目

黃偉綸指，為了加快興建公營房屋，工作組審視了有潛力應用「組裝合成」建築法的項目，並建議日後興建的公營房屋，在可行情況下須採用相關建築法及其他先進技術。工作組亦正研究加強部門協作，精簡建屋程序，稍後將提出具體「提效、提速」的方法。會議亦討論提升及加快公營房屋整體供應的具體工作路向，現時報告撰寫進度理想，可望九月底向特首提交具體建議。

各部門交約4,000地點加強日常清潔

卓永興讚賞，各部門迅速起動，主動在各自範疇建議展開大規模、以至跨部門的清潔行動，當中包括多個跨領域、未有改善機制的環境衞生和街道管理問題。工作組已就樓宇滲水、垃圾屋、鼠患等跨部門的「老、大、難」問題進行研究，希望盡快提出針對性解決方案，建立「標準運作模式」供各區恆常執行。