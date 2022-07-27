梁振英：段崇智問題是嚴重政治問題　藍營KOL組聯盟促辭職

中大校董會5月通過校長段崇智續任3年，引起部份建制派人士不滿。多次炮轟段崇智的全國政協副主席、前特首梁振英再次發文，認為段崇智的問題是政治問題。



另一邊廂，藍營KOL組成聯盟要求段崇智辭職，並向市民、中大內地生和警察道歉。



全國政協副主席、前特首梁振英稱，段崇智的問題是政治問題。（資料圖片／李澤彤攝）

梁振英帖文稱「段崇智不符合國家安全要求」

梁振英在Facebook稱，特區政府向多個傳媒放風，表示從來沒有考慮過授勳給段崇智，「為甚麼要這樣放風，因為要和段切割。」

梁振英指，特區政府做法正確，「我們對黑暴的立場、對段崇智問題的立場，也和美國政府的絕對不一樣。」他說，對「黑暴」的立場沒有灰色地帶和中間地帶，對段崇智亦同理。而如果段崇智可以繼續做大學校長，對於反對「黑暴」的人、反對「段爸」的人，自己和家人冒着風險的人，「就是錯了，就是大傻瓜了」。

梁振英又指，段崇智沒有向3萬警察道歉，沒有向愛國愛港人士道歉，「以後當其他段爸出現的時候，我們還要發聲表態冒風險嗎？在這個問題上，不得馬虎含糊。」

梁振英的帖文帶有「段崇智問題的影響極壞」、「段崇智不符合國家安全要求」、「段崇智要馬上辭職」、「段崇智的政治顧問只是混飯吃的公關顧問」幾個標籤。

香港中文大學校長段崇智。（資料圖片/盧翊銘攝）

「要求段崇智辭職大聯盟」稱段要向警察道歉

另一方面，香港政研會組成「要求段崇智辭職大聯盟」，成員包括曾經有意參選特首的冼國林、立法會議員何君堯、前新聞統籌專員馮煒光、中大校友趙佐榮，以及彭子傑。

聯盟稱中大校董會主席梁乃鵬在段崇智續約過程中黑箱作業，聯盟亦在直播表達意見，稱段崇智應該要向市民、中大內地生和警察道歉，認為不單止中大要面對這件事，特區政府和中央都要面對，「要了解清楚點樣大家先可以放低，先可以重新上路。」