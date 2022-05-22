段崇智續任｜梁振英續狙擊中大：當年學生噓國歌　校方未認真處理

中文大學校董會近日通過現任校長段崇智續任3年，觸發「深藍」陣營不滿，其中全國政協副主席、前特首梁振英連日發炮。梁振英今日（22日）出席一個「藍營KOL」網上活動時，繼續狙擊中文大學，重提2018世界盃外圍賽期間，有中大學生「噓國歌」後，曾與當時的中大校長面談，但最終未獲認真處理。



指學生「小時偷針，大時偷金」

是日活動為「藍營KOL」舉行的「民眾大會」，主題為「大學管治與國家安全」，以線上形式舉行。梁振英發言期間指，香港沒有天然資源，要不斷提升香港居民生活品質，唯有靠人才培訓，要「念及國家所需，發揮香港所長」，人的質素決定對香港、對國家的價值，人非生而知之，而是學而知之，因此教育的重要性不言而喻。

他特別指出，新一代青年人的質素不止於在學校學到的本領，也取決於做人的基本規範，其中一個重要課題是如何看待作為「個體」與「集體」之間的關係，而「國家」是當今人類社會最大的個體。大學生作為社會未來的精英，如何培養他們畢業後成為一個堂堂正正、愛國愛港的中國人，是教育的重要議題。

2018年世界盃外圍賽，香港隊的表現成為城中熱話，連場主場賽事均爆滿。（資料圖片/黃永俊攝）

梁振英憶述，2019年社會事件中有青年人參與違法活動，認為其中一個原因或是「有老師教導佢哋變成咁樣」，令人痛心。

他又重提2018世界盃外圍賽期間，有一些中大的本地同學，在觀看比賽直播時，奏唱中國國歌期間非但沒有起立，反而喝倒彩。他指：「噓國歌在任何國家都是錯的，作為一個中國人噓自己的國歌是錯的，作為中國人噓任何國家的國歌都是錯的。但學校有沒有去訓導他們？沒有。我們的社會有沒有處理這些學生？當時沒有。我當時請了中大校長面談這件事，這是很嚴肅的。我們中國人有句說話，『小時偷針，大時偷金』。」他認為，青年人絕對不能沒有國家意識、國安意識和愛國主義思想。

段崇智續任中大校長引發建制陣營不滿，梁振英連日在社交網狙擊中大。（資料圖片）

梁振英發言期間，未有點名批評任何一位校長，而翻查資料，當年世界盃外圍賽「中國隊對香港隊」發生於2015年，時任中大校長為沈祖堯，段崇智於2018年1月才上任。

段崇智續任校長消息傳出後，引起建制陣營強烈反應，其中梁振英於社交網不斷重提段崇智在修例風波中的表現，「我們怎樣為段崇智續約事件定性，就是怎樣為中大『黑暴』事件定性」。