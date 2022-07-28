李家超成立「疫情指導及協調組」　設13個專責組強化抗疫指揮架構

特首李家超一連兩日主持抗疫會議，強化抗疫系統架構，決定從系統上強化抗疫指揮架構，包括成立由特首監督的「應對疫情指導及協調組」，以應對疫情出現不時變化的情況，有效處理涉及跨政策局範疇的抗疫事宜，確保各政策局和政府部門能迅速應變。

「指導及協調組」下設「應對疫情指導及協調組辦公室」，由醫務衞生局局長盧寵茂擔任辦公室主任，以研究、建議推動抗疫措施。



指定檢疫改由醫衞局負責 新聞處長肩負抗疫宣傳

政府指，在「指導及協調組」下，就個別指定事項或範疇成立專責／專項組，由司局長或部門首長負責，就專題事項制訂具體措施及方案，並聯繫各政策局及部門共同解決問題。

「指導及協調組」由特首主持，常設成員包括政務司司長、政務司副司長、醫務衞生局局長、公務員事務局局長、環境及生態局局長、民政及青年事務局局長、創新科技及工業局局長、保安局局長和運輸及物流局局長，其他主要官員會按政策或行動需要參與。

「指導及協調組」今日召開首次會議，並決定成立13個專責／專項組，包括：

1. 抗疫專責組，由醫務衞生局局長領導，負責制訂及推行抗疫防控措施；

2. 抗疫科技應用專責組，由創新科技及工業局局長領導，負責推行應用科技配合防疫抗疫措施；

3. 指定檢疫酒店專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督指定檢疫酒店計劃；

4. 檢測專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督病毒檢測服務及檢測行動；

5. 社區隔離設施專責組，由保安局局長領導，負責監督社區隔離設施的管理；

6. 抗疫運輸專責組，由運輸及物流局局長領導，負責推行及監督為抗疫而設的點對點交通服務；

7. 抗疫宣傳專責組，由政府新聞處處長領導，負責推行及監督抗疫宣傳計劃；

8. 疫苗接種專責組，由公務員事務局局長領導，負責制訂及推行提升疫苗接種率的措施，特別針對長者和兒童接種率；

9. 公務員動員專責組，由公務員事務局局長領導，負責計劃及動員公務員支援抗疫行動；

10. 內地聯絡專責組，由政制及內地事務局局長領導，負責與內地聯絡以達致聯防聯控；

11. 污水檢測專責組，由環境及生態局局長領導，負責推行及監督污水監測工作；

12. 安老院舍專責組，由勞工及福利局局長領導，負責計劃及推行有關保護安老院舍長者的措施；以及

13. 重大活動專項組，由政務司司長／政務司副司長領導，負責監督和計劃未來預期重大活動的相關防控措施。

李家超說，特區政府會繼續按照疫情發展和科學數據分析，制訂以最低成本達致最大效益的精準抗疫策略，在保障巿民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。

2月6日，全港多個地點被列強制檢測名單，各區社區檢測站大排長龍。（資料圖片）

維持應變級別為「緊急」

政府於2022年1月初公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並在同年1月25日由時任特首林鄭月娥主持「抗疫督導委員會」，將應變級別提升至最高的「緊急」級別。昨日由李家超主持的「抗疫督導委員會」會議，同意「抗疫督導委員會」保持運作，以制訂整體和長期性的抗疫政策，由特首繼續擔任主席，並維持應變級別為「緊急」。