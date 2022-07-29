MIRROR演唱會｜蔡若蓮籲停轉發片段　避免受重複影像影響

近年掀起本地追星熱的男團MIRROR，一連十幾場演唱會昨晚（28日）發生嚴重意外，巨型屏幕在台中央突然墮下，擊中兩名正在表演的舞蹈員。鏡粉中有不少年輕學生，教育局局長蔡若蓮今日（29日）在社交平台發文，為傷者祈求平安，希望他們的親友勇敢面對，她又呼籲家長及學校多留意學生情緒，並請市民停止轉發事發片段。

新思維狄志遠去信特首李家超，指MIRROR深受年青人歡迎，今次意外或對他們造成創傷後遺症（PTSD） ，建議政府在學校適當地舉辦大型解說會。



蔡若蓮稱，對演唱會事故感到十分心痛，又懇請市民不要再轉發有關片段，尊重受傷者，也保護好自己、守望身邊的人，避免受重複的影像影響。蔡若蓮提醒要留意年輕人，如果他們情緒受到困擾，老師及家長要安排他們在合適及安全情況下表達情緒，需要時安排輔導支援。教育局已向各學校議會及校長會、及家長教師聯會發出呼籲。

狄志遠關注年輕人受創傷

社福界議員狄志遠則在信中提到，MIRROR受到年青人追捧，最小有小學生、不少是中學生。從各方面資訊顯示，部份學生因為在網絡上看到意外視頻，出現了一些類似創傷後遺症 ( PTSD) 的徵狀，呼籲政府提供支援。他又促請康文署，對於演唱會的安全操作準則及程序進行深入調查，勞工處應以職業傷害的角度去深入調查事情，並向公眾交待調查結果。