盧寵茂獲太太提名得獎：多年工作「On Call唔止36」｜政壇諸事町

醫務衛生局局長盧寵茂獲「香港創新領軍人物大獎」。他發表得獎感言時打趣表示，自己堅持上台領獎因太太Amy（盧彩雲）是獎項提名人。他憶述當外科醫生多年，發展肝臟移植，「On Call唔止36」。



盧寵茂續稱，自己從香港到港大深圳醫院做院長，成為「港漂」、「港深太空人」，以至最近回港做「健康秘書」（Secretary for Health，即醫務衞生局局長的英文名稱），他跟太太說，一周工作三天：「昨天今天明天」。



盧寵茂形容太太及家人默默支持他，承受很大壓力，要向他們講聲「多謝」及「好抱歉，對唔住」。



團結香港基金第三屆「香港創新領軍人物大獎」頒獎典禮今午（29日）進行，盧寵茂是其中一個得獎者。基金讚揚盧寵茂2016年至2022年間，帶領香港大學深圳醫院改革創新，成為廣東省最年輕的三甲醫院、廣東省首批高水平醫院、國家公立醫院高質量發展試點醫院，形容他不斷力求突破，「致力為國家醫療改革作出貢獻」。

盧彩雲是團結香港基金顧問。據基金網頁介紹，她是瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁，並擔任香港私人財富管理公會行政委員會的主席。