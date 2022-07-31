葉劉偕黨友考察北部都會區　遠眺深圳嘆通關無期︱政壇諸事町

新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀昨日（30日）與黨友譚榮邦、黎棟國、容海恩、陳家珮、李梓敬以及何敬康，一同考察北部都會區，分別到訪打鼓嶺、沙嶺、沙頭角及荔枝窩。葉劉於社交平台上發文表示，到達沙嶺「超級殯葬城」工地時，與內地一河之隔，只能遠眺祖國，通關卻遙遙無期，感到無奈。

她透露，沙嶺「超級殯葬城」對居住環境造成的影響，以及殯葬城落成後衍生的一連串問題，相信要留待新一屆政府接手跟進。



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葉劉與黨友先到打鼓嶺鄉事委員會拜訪主席陳月明及一眾委員，會上各人除了交流北部都會區未來發展藍圖，也談及現時打鼓嶺居民所面對的問題。葉劉形容，北部都會區是激活香港未來發展的新引擎，也是香港融入國家發展大局的重點項目之一。

其後，眾人到達上屆政府討論、曾引起極大爭議的沙嶺「超級殯葬城」工地，葉劉表示為只能遠眺祖國，通關卻遙遙無期而感到無奈，更指前特首林鄭月娥於去年《施政報告》雖已表明沙嶺現時計畫只會保留靈灰安置所，不會興建殯儀館和火葬場，但其設施地點始終鄰近居民及蓮塘口岸一帶高尚住宅區，兩者之間並無任何大型建築物或山丘阻隔，令本地及內地居民對此項目非常不滿，相信計劃所衍生的一連串問題將留待新一屆政府接手跟進。