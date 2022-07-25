專訪︱葉劉淑儀：李家超比林鄭更民主　「四字真言」寄語23條立法

新政府上任後，行政會議組亦改組，其中新民黨主席葉劉淑儀擔任召集人，是首位有政黨背景及在任立法會議員擔任召集人。她接受《香港01》專訪時表示，新角色不會阻礙她日後繼續監察政府施政。

對比兩任特首，葉劉淑儀形容李家超比較平易近人、具幽默感和肯聽意見；「妹妹」林鄭月娥則「叻得滯」，很想展示出自己「熟書」，但此作風也有明顯的副作用。對於即將接過《基本法》第23條立法重任的李家超政府，作為「先鋒」的葉劉淑儀亦有所寄語，其精髓盡在四個字……



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私下向特首表達重大政策反對意見

葉劉淑儀開宗明義表示，擔任召集人不會對監察政府的力度有大影響，因為政府不會事事都經行政會議決定，例如上屆政府的「土地大辯論」，由擬定範圍到最終拍板都沒有經過行會，但政策一經行會同意，成員就要「集體負責」，一致支持。被問到如日後對政府政策有強烈意見如何處理，葉太指會在較早階段，私下向特首反映意見，「未成熟、未研究透徹之前就要講，喺不公開嘅情況下。我哋（行政會議成員）唔係為咗『抽水』、為『見報』，係要向特首給予最佳意見，全世界內閣都係咁樣。」

葉太指，行會討論的政策大都對社會影響廣泛，而且高度市場敏感，政策方向未成熟前根本不應在公開場合討論。她打個比方，假如政府某日打算將港鐵股份全面收歸政府，如此重大政策改動，行會成員如有意見也不應公開發表，否則一定引起金融市場震盪，「當然，我覺得政府唔會咁蠢（回購港鐵）。」她笑着補充。

葉太進一步分析，行會與特首意見相左，情況主要分成兩種：第一是個別成員不接受行會決定，那就只好自行辭任，不過這要考慮個人以後會少了一個渠道影響施政，以及會對體制帶來衝擊；第二是行會整體不同意特首的決定，有關這一點《基本法》第56條有列明：「行政長官如不採納行政會議多數成員的意見，應將具體理由記錄在案。」因為行會沒有行政權力，權在特首身上，所以意見已經給了，如特首不接受就要自行向歷史交代，但一日是行會成員，對行會的決定就不能公開批評，於立法會表決時也要支持政府。

葉劉淑儀談及林鄭月娥、李家超兩任特首的不同風格。（資料圖片）

李家超、林鄭風格大不同：李家超唔會純粹背書

連同今屆，葉劉淑儀已連續三屆擔任行政會議非官守成員，被問到現屆和上一任特首的風格有何分別，她直指：「佢（李家超）民主啲，肯聽意見啲，個人作風比較平易近人，謙和好多。就算佢𠵱家主持每日早上高級官員會議（早禱會），官員都踴躍發言得多。」不過由於只開過兩次行會會議，難以舉出具體例子，但認為李家超目前予外界印象，比較願意接受意見，較易相處，有一點幽默感，「佢講嘢係貼地一啲，比如佢講自己『我練氣功㗎，已經係師傅級』，跟住就哄堂大笑，講啲生活上你會明嘅嘢啦，即係唔係純粹背書，好技術性咁樣。」

她指，李家超任保安局局長期間，之所以予人感覺比較「兇惡」，是受限於角色設定，「執法者」一定要予人感覺夠嚴格，「我做（保安局局長）嗰陣，你都會覺得我好惡啦。」

葉劉談起「妹妹」林鄭月娥擔任特首期間的作風：「以前嗰個叻得滯吖嘛，乜都識晒嘛。」因此談論政策時，很多時會說大量背景和技術細節，展示「我好熟書」，但公眾不一定感興趣：「咁多技術細節，市民收唔到㗎。」細節方面可以交由局長負責，特首只抓大方向。

2003年7月1日，數以十萬計市民上街反對《基本法》23條立法，當時葉劉淑儀是遊行人士重點聲討對象。（資料圖片/路透社）

憶2003年立法爭議：李柱銘初時也認同條文寬鬆

李家超政府其中一個重要工作，是完成《基本法》第23條立法的憲制責任，不過目前仍在法律研究階段，未有具體時間表和內容。這正正是葉劉淑儀當日未完成的任務——2003年時任保安局局長的她，負責為董建華政府推銷23條立法，但當時引發民主派強烈反對，社會亦深陷負資產、沙士等問題困擾，終釀成民怨大爆發，七一50萬人上街聲討政府，立法無功而還，葉劉淑儀亦問責下台，5年後「轉跑道」當選立法會議員連任至今。

「當時我輸嘅係傳媒戰。」葉劉淑儀以簡潔的一句話總結經驗。她憶述，2002年政府諮詢的條例草案，已是十分溫和的版本，經修訂後「公眾利益」亦可作為抗辯理由：「條文明明好寬鬆，最初推出嗰陣時（民主黨創黨主席）李柱銘都話『原來係咁樣，都幾寬鬆喎』。」只是後來民主派「搵到位入」，將立法污名化，加上適逢沙士過後的經濟低谷，才引爆民怨。

因此，葉劉淑儀寄語李家超立法成功關鍵，盡在「清晰解說」四字，政府官方的信息要清楚帶出，讓市民明白進一步完善國安機制，對他們是有好處的，對於人權方面的憂慮大可不必。不過她相信，現時的社會環境已對比當時容易得多。

葉劉淑儀笑指，英國前首相文翠珊在所屬選區得票也沒她的多。（資料圖片/路透社）

指美、英制度沒想像中開放 笑言「我都多票過文翠珊」

葉太指，離上次立法已過去19年，國際形勢有很大轉變，《港區國安法》已樹立一些標準，23條立法也須與時並進，例如一些與國安法四大罪類同等嚴重的行為，如叛國、竊取國家機密，刑期上也要作參考。

葉劉淑儀總結，外國許多西式民主國家如美、英兩大國，國安法律也十分嚴厲，舉例指：「美國用緊間諜罪行控告（維基解密創辦人）阿桑奇，條文話『所有和national defense（國防）有關的資訊』都包含在內。美國而家都會將好多因素都引伸到國安相關。香港人咁鍾意跟外國，呢啲係咪都要跟？既然咁嚮往民主國家。」

她又打趣指，自己在2016、2021年立法會選舉中，得票已經多於英國任一下議院議員的票數：「（英國前首相）文翠珊都只係2萬幾票，我上次選舉都6.5萬票，2016年強烈競爭之下都過6萬票啦！我個選區六、七十萬人，佢個選區六、七萬人，但佢就做英國首相，最後咪都係黨員選出，（民意授權）有咩好巴閉？」所以她希望公眾在比較香港和西方國家制度時，也要有全面的看法。