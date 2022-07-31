陳健波：新議員常把地區議題帶入立法會　未必理解全港性議題

立法會保險界議員、即將辭任財委會主席的陳健波於《Now新聞》節目《大鳴大放》中表示，新一屆議員常把地區議題帶入議會，未必懂得全港性的議題。

另外，多個事務委員會因4名議員加入政府而要重選主席，陳健波認為長遠可考慮任用有能力的新人，將表現不佳的人「拉下來」。



長遠應考慮推新人掌各大委員會

陳健波於節目上評論新一屆議員工作表現，認為新議員也想監察政府，所以他們都很落力，但很多時把地區議題帶入議會，未必明白全港性的問題。他指：「立法會與區議會有所不同，所以重點亦有所不同。」認為議員的身份也有所改變，需要學懂平衡。

財委會去年修改會議程序，限制議員討論在工務或人事編制小組委員會已討論過的撥款項目，除非得到3名議員聯署及過半數委員同意方可進行討論，但有議員認為門檻太高。陳健波回應指該程序目的原為防止拉布，承認今時今日的環境未必需要如此嚴苛，但直言短期內未必會更改規則。

陳健波因應加入行政會議，辭任財委會主席一職，財委會本周五（8月5日）將進行選舉，新主席誕生後陳健波就會交捧，目前以副主席陳振英呼聲最高。

此外，因應有議員加入政府，多個事務委員會需重選正副主席。陳健波認為，長遠不應只限舊人出任主席，可觀察資歷較淺，但能力較高的人，而「把表現不佳的人拉下來」。