佩洛西訪台｜外交部駐港公署嚴厲譴責　斥以台制華註定失敗

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）昨日（2日）晚上乘坐航班抵達台灣展開訪問，引起北京強烈不滿。除了香港政府及多名官員，外交部駐港公署亦嚴厲譴責佩洛西竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權和領土完整，督促美方立即停止在台灣問題上玩火，斥以台制華註定失敗。



外交部駐港公署發言人表示，針對美國國會眾議長佩洛西不顧中方一再警告，悍然竄訪中國台灣地區，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、嚴重沖擊中美關系政治基礎、嚴重侵犯中國主權和領土完整。

發言人表示，一個中國原則是公認的國際關系基本準則和國際社會普遍共識，是中國同包括美國在內各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。

發言人指出，佩洛西作為美國國會領導人竄訪中國台灣地區，絕不是什麼非官方行為。其所作所為恰恰反映了美國長期在台灣問題上搞「戰略模糊」、「切香腸」，不斷虛化、掏空一個中國原則的錯誤行徑。

發言人強調，台灣問題是中美關系中最重要、最核心、最敏感的問題。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。