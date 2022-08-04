鄧炳強爆加入警隊原因：見劉德華咁有型所以想做警察︱政壇諸事町

保安局局長鄧炳強日前開設Facebook及Instagram帳戶後，一直積極經營，分享日常工作。鄧炳強今日（4日）發文分享早前出席「穗港青年交流促進會理事就職典禮」，透露自己加入警隊和與女兒相處的生活點滴，呼籲年輕人要有遠見，行事時應先撇掉一己私欲。



鄧炳強隨帖文上載了一條影片，影片中他表示當時受到香港電影影響，認為飾演警察的演員劉德華很吸引，「見劉德華咁有型所以想做警察」，因此早在就讀大學時已申請成為輔警。另外，他亦分享了與女兒的相處之道，他提及曾與女兒在法國生活兩年，親自照顧女兒的起居飲食，加深二人的連繫，直言「與小朋友相處是要花時間的」，即使女兒已長大，更準備成家立室，但二人亦會常聯絡。

鄧炳強呼籲年輕人要有遠見，「要從大局去思考，不要只追求短暫利益，當你不追求利益，只為事情著想，好的事便會慢慢來，機會也會愈來愈多。」