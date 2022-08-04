佩洛西訪台　新社聯遙距赴美國國會山莊抗議︱政壇諸事町

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台，本港高官、政黨齊齊炮轟，民建聯、工聯會昨日（3日）到美國駐港領事館請願示威。疫情之下，遙距辦公流行，新界社團聯會請願方式亦緊貼潮流，「親自前往」國會山莊外請願。



新社聯一連兩日在Facebook上載影片，進行網上請願，分別「前往」美國國會山莊譴責佩洛西竄訪台灣，及「到訪」香港政府總部要求政府研究郊野邊陲以擴闊土地供應。

在譴責佩洛西竄訪台灣影片中，新社聯理事長、立法會議員陳勇、新社聯總監姚銘、郭芙蓉等人「站在」美國白宮門前，手持橫額、請願信及擴音器，眾人更高叫「支持祖國領土完整」、「反對台獨」及「強烈抗議佩洛西破壞世界和平」等口號。

事實上，新社聯一直善用科技，早於2020年，新社聯已透過視像，到政總外請願，要求政府完善全民檢測規。