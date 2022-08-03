佩洛西︱內地下令禁台貨　黃英豪稱毋須跟從：習近平盼港連接全球

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）到訪台灣，引起中方強烈反對。內地至今對台灣約200家食品廠、及600幾項農產品實施進口禁令，包括柑橘類水果、冰鮮白帶魚及凍竹筴魚等。港府及全體議員均發聲明，表態全力支持及配合國家的反制措施，以捍衛主權及尊嚴。

立法會進出口界議員、民建聯黃英豪接受查詢時表示，香港實行「一國兩制」，是獨立關稅區，可以獨立制定關稅和貿易政策，目前看不到香港有需要改變貿易政策。不過，如果有關台灣商品經香港進口內地，則需要遵守內地的相關規定，他亦預料台灣來港商品供應將受解放軍台海軍演影響。



料解放軍台海演習 影響台灣貨供港

黃英豪稱，國家主席習近平提到香港要連接全世界，鞏固國際貿易中心地位，認為目前毋須改變本港進出口政策，特區政府的聲明也沒提及改變貿易政策。但他指，解放軍將在台海進行軍演，設立多個禁飛區及禁航區，將大大影響台灣航運，台灣商品必然較難運抵香港。

自由黨批發及零售界邵家輝議員指，美國再次挑釁國家，他支持國家任何反制措施。至於香港應否跟隨，邵家輝則稱由特區政府決定。

全體立法會議員發聲明譴責佩洛西訪台，被問到立法會日後會否作出進一步行動，黃英豪相信，議員發聲明譴責是恰當回應，未來會否再有行動要視乎中央及特區政府涉台部門會否改變政策。