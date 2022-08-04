11月國際金融峰會　開兩日會隔離多日　華爾街銀行家要求免隔離

香港將於11月舉行一連兩日的國際金融投資峰會。有報道指，華爾街幾間大型銀行的高層人士要求獲豁免7日酒店隔離才會參加峰會。報道又引述消息指，香港正研究將7天酒店隔離縮減至最少4天，會議參加者若獲政府豁免7日隔離措施，將獲發「黃碼」。



（資料圖片/梁鵬威攝）

銀行高層要求豁免隔離才參加

香港於11月1日至2日舉行國際金融投資峰會，屆時全球金融界人士將來臨香港參與這個全球會議。《彭博》引述消息指，因應本港對抵港人士的7天隔離措施，華爾街幾間大型銀行已將免隔離作為高層人員參加峰會的先決條件。據悉銀行界的相關要求已轉達予醫務衞生局。

免隔離參加者或獲發「黃碼」

消息稱，參加者若獲豁免7日隔離措施，將獲發「黃碼」，意味着他們於留港期間不可以自由前往餐廳丶酒吧等其他地方，只能與參加峰會或與客戶會面。

（梁鵬威攝）

邀摩根士丹利、高盛及瑞銀CEO

金管局邀請100多名銀行家、基金經理等出席峰會，當中包括滙豐、渣打、花旗、貝萊德及摩根大通等。據悉金管局總裁余偉文與財政司司長陳茂波向金融機構發出非正式邀請，獲邀者包括摩根士丹利、高盛及瑞銀的行政總裁（CEO）等。而滙控（0005）行政總裁祈耀年已表明會出席峰會。

另外，香港財政司司長陳茂波早前接受傳媒專訪時表示，不論是金融峰會或是香港國際7人欖球賽，港府內部的共識都是盡可能玉成其事，在風險可控下，能夠鬆綁的事就鬆綁，以減低對市民及對入境人士的不便。