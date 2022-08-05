初選案還柙年半未開審　林定國認同合理關注：遲來的公義並非公義

民主派初選47人案仍未開審，多名被告還押近一年半。律政司司長林定國接受《南華早報》訪問時，認同坊間批評初選案長期未開審是合理關注，承諾會盡力處理問題，並表明原則上「遲來的公義並非公義」，但強調整個審前程序目前看來「並不特別冗長」。

林定國指，政府正審慎處理《基本法》23條立法，確保堵塞所有國家安全漏洞的同時，能夠平衡市民的言論及表達自由。被問到23條立法會否如《港區國安法》般將特殊案例交由駐港國安公署處理，林定國未有直接回應，只表示立法內容「仍在考慮當中」，他又稱留意到2003年「23條立法」、反修例等引起社會強烈反彈，形容「歷史不止上了一課」，表明今次立法將小心平衡。



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47人案倘由指定法官審理 「不會較為不公」

林定國認為，有聲音指初選案長期未開審是「合理關注」，但該案以及涉及《港區國安法》的案件候審時間並非特別長，強調自己上任後「第一件事」就指示同事確保案件不會有任何不合理的延誤。他稱，近年檢控人員工作量大，律政司已外聘律師協助工作，會與辯方律師及司法機構商討加快流程，法庭已更主動管理案件，但要解決問題並不如外界所想容易。

他進一步解釋，案件的進度還視乎法官的空檔，而辯方律師提出諸如翻譯和披露文件等程序，也是候審時間較長的原因之一。至於47人案會否設陪審團，林定國拒絕評論，但說由三名指定法官審理「並不會較為不公平」。

《港區國安法》實施至今逾兩年。（資料圖片）

不在乎西方制裁 冀與退休法官商界唱好香港

林定國不認同香港法治衰退，反而看到市民繼續相信法治和法院能解決紛爭，市民毋須擔心成為罪案受害人。他稱自己決定出任律政司司長，是因為他視香港為家，希望貢獻香港。他指即使被西方國家制裁，也是意料之中，自己不在乎，亦沒海外資產。

他稱，香港在司法獨立和法治的國際排名仍然高企，但海外地區仍未掌握這事實，他會把握機會出席國際法律論壇，向國際更準確及完整地講述香港情況，亦會邀請不同界別人士聯手宣傳，包括退休法官、律師及商界領袖等，加強可信性。