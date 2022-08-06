孫玉菡拒就暑熱職安立新例　依舊靠指引：料明年加入「暑熱指數」

酷熱天氣持續，戶外工人的職業安全備受關注。勞工及福利局局長孫玉菡今早（6日）在電台節目表示，政府正研究在《預防工作時中暑的風險評估》指引，加入天文台的暑熱指數作為客觀參考指標。

孫玉菡稱，業界希望有更簡單的預防中暑指引，認為天文台的暑熱指數是最適合的參考指標，希望今年10月向業界諮詢，明年4月推出新指引。



孫玉菡表示，去年執法部門巡查了約2.6萬次，作出2宗涉及中暑風險的檢控，原因是沒有向員工提供清涼飲用水。對於有工會建議訂立更具體法例，例如高於攝氏39度便須暫停戶外工作，孫玉菡認為香港未必適合「一刀切」處理。

他指僱員在戶外工作期間中暑屬於工傷，但難以將中暑列為職業病，過去勞工處每年收到的呈報中暑工傷數字約為20多宗，無法證明戶外工作中暑風險，較其他戶外運動的中暑風險高。

安老院三針比率4成半 8暫托中心備爆疫之需

疫情橫行，在安老院舍防疫方面，孫玉菡指，政府目標是安老院舍第三針接種率於9月底升到5成，目前進度理想，第三針接種率已有4成半，預計可提前達標。他稱，目前已有兩間長者及殘疾人士院舍暫託中心投入運作，使用率仍未爆滿，有需要時可啟用另外8間備用暫託中心，能應付院舍一旦爆疫的情況。他說政府會盡可能使用本地人手，若人手不足便要找「外援」，聘用內地人員抗疫。