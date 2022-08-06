憶97前讀法律旁人危言　張國鈞未畢業已獲聘：並非「讀醫」先穩陣

律政司副司長張國鈞今日（6日）在電台節目表示，大灣區為法律界帶來龐大機遇，目前逾300名香港律師考獲大灣區執業資格，可在大灣區處理民商事案件，以及開辦聯營律師樓等。

張國鈞稱，香港大力推動調解和仲裁服務，立法會正審議有關香港與內地執行民商事判決的條例草案，一旦通過，不論在香港或內地作出的民商事判決，都可按機制互認在兩地執行。他形容是香港在「一國兩制」下的獨有優勢：「我地好多競爭對手好羨慕，但無辦法，望塵莫及。」



繁榮穩定就需要法律 大灣區機遇龐大

張國鈞提到，香港已經與內地達成證據保全等協議，當事人在香港進行仲裁期間，可透過內地法院臨時保全證據，加強香港司法的競爭力。他稱，特區政府也會為當事人、證人及仲裁員申請簽證提供便利，以示香港是進行仲裁的好地方。

被問到法律人才流失的問題，張國鈞說不擔心，相信當法律界發展得好，市民很快會得知發展路向、自行填補位置。他說自己1993年開始修讀法律，當年很多朋友質疑臨近「九七」讀法律「好危險喎，香港無法律了喎，你仲走去讀法律？你不如考慮讀其他嘢啦。」不過，他認為法律是百業根基，結果「九七後」香港維持繁榮穩定，他的法律學位畢業證書由首任特首董建華簽發，之後香港對法律人才需求很大，反而有更多機會，找工作更容易，他大學未畢業已獲聘用，呼籲新一代學生除了「讀醫」不妨考慮法律。

張國鈞強調，法律界是香港及大灣區必然有需求的行業，社會毋須擔心法律界的前景，他反而關注法律界培訓能否迎合未來需要。