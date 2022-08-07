佩洛西訪台｜葉劉：嚴重影響中美關係　港官齊譴責顯真正支持國家

美國眾議院院長佩洛西日前訪台，特首李家超及全體司局長齊齊發聲明譴責。行政會議召集人葉劉淑儀表示，反映政治任命官員有信念，真正支持國家、「一國兩制」、國家主權安全發展利益才可擔任官員，不再是技術官員升級。



稱香港毋須禁台灣貨品入口

葉劉淑儀今早（7日）在電台節目表示，港府做法跟過往不同，反映新一屆政府真正支持國家，「他們都表示支持中央，我覺得這是對的，全世界都是這樣，政治任命官員若不支持自己國家怎能擔任政治任命官員？」

她又指，佩洛西訪台嚴重影響中美關係，中方隨即取消或暫停中美8項交流同合作，只涉及軍事及氣候等範疇，避開經貿方面，對香港無影響，又認為香港不需要禁止台灣貨品入口 。她批評佩洛西一直「唱衰」一國兩制 ，到台灣與反對中國及「一國兩制」的人士會面，形容佩洛西有很多劣跡。