鄧炳強：自小培養學童正確價值觀　成充滿香港情懷的愛國者

保安局局長鄧炳強今日（7日）出席活動時表示，政府非常重視自小培養學生正確的價值觀和守法意識，希望他們成為充滿香港情懷的愛國者。



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冀透過「小精英」自小灌輸正確價值觀

由香港善德基金會主辦、警務處協辦的「小精英慶回歸大滙演」於今日舉行，保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤及警務處助理處長麥展豪獲邀擔任主禮嘉賓。活動主要目的是慶祝香港回歸25周年，向年輕一代「小精英」灌輸守法意識及正向價值觀，以及培養他們對國民身份的認同。

鄧炳強致辭時表示，政府非常重視自小培養青少年正確的價值觀和守法意識，教導他們明辨事非，學懂理性分析不同的事情，讓他們成為真正充滿香港情懷的愛國者。

滙演由約280名小朋友演出，以英勇、紀律、相親相敬等主題表演舞蹈及唱歌，大會同場亦頒發優秀小精英獎項，以及「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽獎項，包括幼兒組及小童組的獎項。此外，大會總共收到超過32,000份參賽作品，並將其製作成拼圖送回給參賽者。

善德基金會和葵青警區自2020年起合作出版《小精英》系列教材，以貼近生活的主題，培養幼兒正向價值觀和守法意識。最新第三冊《小精英•大灣情》預計即將於9月面世，透過有趣的桌上遊戲，讓小朋友盡早認識大灣區「9+2」城市的發展和優點，現時已有部份幼稚園將其該系列教材納入校本國安教育課程之內。是次活動則是《小精英》系列教材的延續。