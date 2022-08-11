行會利益申報丨許正宇膺樓王　盧寵茂英國有單位　誰是無殼蝸牛？

行政會議秘書處今日（11日）公開主要官員和行政會議成員的利益申報表。其中在主要官員持有物業方面，特首李家超只與妻子持有一個自住物業；主要官員「樓王」則是財經事務及庫務局局長許正宇。



李家超與妻子共同持有一項位於油尖旺的自住物業及車位。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超與妻共同持有自住物業和車位

根據申報表，李家超擁有一個位於油尖旺區的自住物業和車位，與妻子各佔一半業權。政務司司長陳國基共持有三個物業，其中一個位於沙田的自住物業，一個位於黃大仙的住宅物業作出租用途，一個位於港島東區的商用物業預備作出租用途，三者都是與配偶共同持有。

財政司司長陳茂波，則申報其妻子和家人持有一個位於灣仔區的住宅單位連同兩個車位，作出租之用，該物業藉「偉活發展有限公司」持有，該公司在香港註冊，沒有其他實質業務，他是單位按揭貸款擔保人之一。其妻持有一個位於中山市的住宅單位，陳茂波亦有使用。律政司司長林定國，則與配偶一共持有3個住宅單位，分別位於東區、灣仔區及荃灣區。

張國鈞仍有首置資格

副司長方面，政務司副司長卓永興與配偶共同擁有一個位於中西區的自住物業；財政司副司長黃偉綸與配偶共同持有一個位於大埔的自住單位；律政司副司長張國鈞，則申報一個位於沙田的自住物業，由配偶擁有，換言之他仍然有首置資格。

何永賢持有新加坡樓花，預計不遲於2025年底交付 。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

何永賢持新加坡樓花 孫東北京有物業

局長方面，財經事務及庫務局局長許正宇申報自己或家人合共持有7項物業，冠絕所有司局長。環境及生態局局長謝展寰則申報其妻持有一個位於將軍澳的自住物業。

房屋局局長何永賢則申報4項物業，特別之處在於與配偶共同持有一項位於新加坡的物業，列明工程仍在進行中，預計於不遲於2025年12月31日交付。創新科技及工業局局長孫東，申報1個自己持有、自住的住宅單位和車位，以及兩個由配偶持有、用作出租的住宅單位，另外亦與配偶共同持有一個在北京市的住宅單位。

此外，醫務衞生局局長盧寵茂兩夫婦共同持有南區一個住宅物業，由家庭成員使用，共同持有油尖旺區住宅及車位出租，南區則持有一個住宅單位自用，由兩夫婦出資及家庭成員持有。另外盧寵茂兩夫婦亦持有英國一個空置住宅單位。

此外，文體旅局局長楊潤雄沒有任何物業，是「無殼蝸牛」。政制及內地事務局局長曾國衞只申報持有一個位於東莞的住宅物業。

曾國衞夫妻申報內容不同

值得留意的是，政制及內地事務局局長曾國衞僅申報一個位於東莞的住宅物業供自用。不過翻查資料，曾國衞的妻子、海關關長何珮珊在「第一層指定職位人員」的投資及權益登記冊中，申報擁有港島一個自用住宅單位，但曾國衞在自身的申報表中，未有提及這項由配偶持有的物業。

《香港01》正向政制及內地事務局查詢。