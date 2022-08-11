梁君彥：議員暑假忙為《施政報告》度橋　陸瀚民倡優化青年政策

經民聯立法會主席梁君彥及黨友兼立法會議員陸瀚民今日（11日）出席電台節目，提到行政長官李家超任內首份《施政報告》將於10月19日發表，梁君彥表示雖然立法會在夏天休會，不過各議員仍以不同方式履行職責，出席活動收集民意。



陸瀚民同日聯同經民聯青委會一眾核心成員，與民政及青年事務局副局梁宏正及局長政治助理張進樂會面，就新一屆政府制訂《青年發展藍圖》提出意見。



梁君彥：前廳交流會助度橋 冀意見更貼地

梁君彥於Facebook發文，指電台主持人在節目中提到立法會雖在夏天休會，但都不代表放假，他對此十分認同，立法會大會雖然不用開會，但議員事實上是以不同方式履行職責，繼續馬不停蹄地跟進各項議會事務。

李家超將於10月19日的立法會會議發表任內首份《施政報告》，梁君彥說現時正是所有議員「度橋」，以及加緊落區接觸巿民和會見不同界別的好時機，希望向政府反映的意見更「貼地」，他透露有議員就走訪不同地區的劏房家庭和過渡性房屋項目。梁君彥憶述以往沒有疫情時，議員會利用暑期休會到內地或海外進行職務訪問，研究當地的政策是否適合香港借鏡。

陸瀚民倡優化青年工作推展

陸瀚民表示，今日與梁宏正及張進樂會面，提議政府應優化有關青年工作的推展、支援和審批模式，包括完善社區投資共享基金等項目的管理和撥款準則、加強對地區青年團體的行政和財政支援等，以提升青年的歸屬感，擴闊香港年輕人視野。經民聯青委會又建議特區政府進一步強化就業和創業支援，鋪橋搭路，協助香港青年在粵港澳大灣區和「一帶一路」沿線國家尋覓發展空間。