中大生迎新國安環節離場 蔡若蓮籲尊重：應遵守學校要求及紀律
撰文：周皓宜
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中文大學日前舉行迎新日，在尾段加入「國家安全講座」環節，事後有轉播廳內逾半新生中途離開。教育局局長蔡若蓮今日（13日）回應指，在《港區國安法》實施後，大學有責任為學生安排國安教育相關課程，安排上可以多元化，考慮適切的時間，開學禮都是一個嘗試，呼籲學生珍惜學習機會，大學也可安排更多不同形式與國安教育相關的活動。
對於有新生向傳媒表示，對迎新日有國安講座感到突兀，認為好像是一種警告，相關國安教育不應「過量」。蔡若蓮指，學生應該遵守學校要求和相關紀律，每一間院校或學校也有其規矩和校規，呼籲同學尊重。
「黃碼」生須單獨用膳 學校條件容許方可回校
政府推出「3+4」檢疫方案、並在「安心出行」設紅黃碼制度，抵港人士完成3日酒店檢疫後將獲發黃碼，在隨後4日居家觀察可以上班上學。蔡若蓮重申，學校要留意持「黃碼」學生在校內不能除口罩，也不應參與任何要除口罩的活動。
蔡若蓮稱，若持「黃碼」學生全日上學須在校內用膳，學校要安排獨立地方給他們，每次吃飯後也要徹底清潔。學校要考慮校內環境、校舍情況等，各方面安排都能配合得到，才可安排學生返回學校。
蔡若蓮說，學校有責任確保持有「黃碼」學生需要申報，並且符合回校條件，又指疫情仍然嚴峻，呼籲家長把握暑假時間，安排子女接種疫苗，提高保護力。
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