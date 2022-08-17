專訪｜張國鈞盼建守法社會　同下一代講清楚：覓理想不能傷天害理

經歷佔中及反修例連場政治運動，「後國安時代」的香港，法治出了甚麼問題，一如政治黃藍出現判斷落差。政府認為暴力破壞及「違法達義」嚴重衝擊法治；北京出手重塑憲制秩序，「完善選舉制度」及制訂《港區國安法》；不過，國際輿論則反批香港的法治，在基本人權及政府權力制約方面急速惡化。

如何判斷法治狀況，對於重塑社會至關重要。新一屆政府中，負責法治教育及推廣的律政司首任副司長張國鈞接受《香港01》專訪，指近年在「黑暴」等案件中，見到年輕人對法治理解有偏差，不時在法庭上論述「違法達義」：「法官清楚講咗係歪理，呢啲要清楚畀下一代明白，係律政司責任！」他舉例，普選及平權如何謂之「義」，是非常主觀的追求，但違法卻是相當客觀，政府會透過法治教育「講清楚」，在守法的社會中，下一代依舊可在法律容許的空間內正當追求理想。

張國鈞指《國安法》是新法律，社會關注及憂慮很正常，但隨著判例累積，「紅線」將轉趨清晰。訪問前幾天，警方以國安相關罪行「煽動罪」拘捕社交專頁「公務員Secrets」兩名管理員，社交媒體隨即掀起專頁恐慌關閉潮，張國鈞未正面回應香港是否處於肅清階段、或者出現恐懼氣氛，僅強調「法治一直無變過，都係用同一把尺」，只有嘗試跨越紅線的人，才會質疑法律界線模糊。



只有干犯法律嘅人先覺得法律係一種武器同威脅，對於守法嘅人，法律唔會係武器，而係保障個人自由及權利嘅防衛工具。 張國鈞

客觀「違法」、主觀「達義」

港大法律學院前副教授戴耀廷2014年提出，透過「公民抗命」爭取普選，掀起「佔中」序幕，「違法達義」一詞隨之廣流民間。在往後的社會運動中，不論2016年旺角騷亂、抑或2019年《逃犯條例》修訂風波，衝擊法律成為表達不滿的手法，成為新的政治抗爭理念。

張國鈞評論香港的法治狀況時，指近年不同案件中，都見到年輕人對法治的概念有誤解：「有年輕被告人，喺判刑前會不斷強調『違法達義』，但法官好清楚講，呢個『義』係乜嘢，係好主觀！有人認為普選係『義』，所以違法要達到普選；有人覺得平權是『義』，所以要違法達到平權。但是唔同人對『義』係有好主觀的理解。」不過，違法卻很客觀，法律條文客觀地存在，大家都要遵守。

他形容，自由及法治猶如空氣及水，兩者同等重要，「愈想享受自由同權利嘅時候，愈需要維持一個法治社會，否則根本無可能追求到你要既法治同自由。」他強調一旦無法治、無方圓，任何人都恣意妄為追求「自己認為啱既嘢」，社會就會出現大亂。

你因為主觀的追求而公然違法，上法庭時就不能期望法官因為你追求主觀的期望，而免除你的刑責。法官講咗呢個係不可能，犯法就係犯法，必須承擔相關法律後果。 張國鈞

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外界可透過判決 判斷檢控是否合理

不過，香港法治能否依舊彰顯公義，制約政府權力、保障人權，就存在非議。「世界正義工程」公布的2021年國際法治排名，香港於「對政府權力的制約」排名中，較前一年大跌14位至全球45名，「基本權利 」則挫16位至54名。國際輿論將矛頭直指《港區國安法》，聯合國人權事務委員會早前完成審議香港人權狀況，在報告中關注執法部門空泛演繹《國安法》，導致大量公民團體停運或離港，直接要求廢除《國安法》。

張國鈞認為，這些質疑很多時來自「概括印象」，「有啲我哋覺得唔準確，甚至係失實描述」，但要扭轉固有印象並不容易。他強調，任何與人權相關案件最終都會交法院審理，程序在公眾監察下進行，政府沒改變一貫的檢控原則，「有人違法，我哋有證據就提告，當然《檢控守則》都列出，考慮公共政策及利益下，有啲情況未必透過檢控，而是用其他方式處理。呢個客觀地喺《檢控守則》當中，過去冇變到，依家都係咁樣做。」

控方係咪有足夠客觀證據，律政司有冇按照檢控指引去處理。經過公平審訊，法律證據、公眾利益的情況下，所作的檢控是否合理令被告人定罪，每一次法官都有客觀判決，公眾可以自行判斷。 張國鈞

張國鈞強調，任何與人權相關案件最終都會交法院審理，程序在公眾監察下進行，政府沒改變一貫的檢控原則。（梁鵬威攝）

重塑法治處於肅清階段？

法治教育除了言傳，更多可能來自感受。《港區國安法》前年出爐，平息了亂局，正如張國鈞的感受，「依家夜晚外出，我諗大家都毋須擔心無緣無故畀人襲擊」。不過，社會上有另一種感受，公民團體憂慮觸犯《國安法》而解散停運，近半世紀鮮有引用的「煽動罪」頻頻動用，最新有兩名Facebook專頁「公務員Secrets」管理員被捕，觸發同類「抽水」專頁關閉潮。

張國鈞重申，只要守法就毋須擔心踩到紅線，「反而質疑紅線嘅人，好多時都係一啲嘗試跨越紅線嘅人，佢哋就會提出『嗰條紅線喺邊度、我唔清楚』。」他否認現時的法律存在不確定性，強調無犯法就無事，犯法有證據，執法機構就會執法，有證據就會提告，「呢個就係法治」。至於相關國安罪行是否令人感到壓力及恐懼，他則指「任何人有任何諗法都係自由」。

張國鈞又指，《國安法》是新法律，每條條文都會在法庭，受被告律師從不同角度挑戰，未來隨着案例累積，會令社會更加了解紅線所在，律政司的工作正正要將這些案例「多啲喺公眾教育裡面講，令大家更容易理解掌握，也不會造成擔心『究竟條紅線喺邊度』。」

坦白講，我唔知佢因咩考慮關閉，只要喺社交媒體嘅日常評論，如果冇諗住犯法又真係唔擔心喎，起碼我無閂SOCIAL MEDIA（社交帳戶）。但當然有人咁做，因為咩原因，我冇辦法評論，每個人有唔同睇法，最緊要把尺一致，條線清晰，大家都跟住去做，無論你係咩人咩背景，最緊要呢個訊息要清楚強化。 張國鈞

同下一代講清楚：追求理想不可傷天害理

律政司前年起開展「願景2030–聚焦法治」計劃，其中一個目標是加深社會對法治的認識，張國鈞表示，生活層面的守法、以至憲制秩序的認知同等重要。他強調無意左右不同人的政治觀點及理念，希望在法治環境下，下一代可以追求理想，「但社會的確有一些界線，你不可以傷天害理，不能影響整體利益，這是個人及社會之間的平衡。正正當當去做，而非過去見到，要傷害人哋嘅自由，人身傷害、或者威脅財產，希望人地跪低，去接受你嘅理念，我諗呢個正正係要同下一代講清楚。」

律政司未來將與教育、民青、保安等不同政策局合作，協調推展法治教育，並以更「貼地」的方法解釋法治理念，認為遠比引經據典有用。他舉例律政司司長林定國，早前以動畫「多啦A夢」胖虎的欺凌行為解釋美國制裁，又以演員周星馳的電影台詞「如果非要在這份愛上加上一個期限，我希望是一萬年」，解釋「五十年不變」，認為普羅大眾頗有回響：「市民一聽就明，原來50年只不過是代表好持久、不會變的意思；等同一萬年，就不是一萬零一年就不愛你，數字只是代表持久不需要變的意思。」

張國鈞說，針對「一國兩制」及《基本法》的解說，除了要公眾「聽得明，仲要聽完之後，係喎，（感到）好理所當然。」